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Анохин: «Система «осень-весна» – это катастрофа»

10 февраля 2017, 09:14
3

Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин считает целесообразным создание в ПФЛ отдельной московской зоны и возвращения к системе «весна-осень».

«Идея о создании московской зоны – на поверхности. Многие клубы тратили бы на 10 миллионов меньше, пуская эти средства на другие нужды. Зона была бы очень упорной в плане спортивной борьбы. В Москве и области есть хорошие стадионы, хорошие судьи. А то сейчас на приглашение арбитров с Дальнего Востока мы тратим по 100 тысяч рублей.

Надо менять календарь. «Осень-весна» – это катастрофа, по полгода ждать проведения двух третей второго круга просто нельзя. Есть идея в марте проводить матчи Кубка России, чтобы уплотнить календарь. Но мы в комитете массового футбола пока можем только обратить внимание на взаимодействие с третьим дивизионом.

Хотелось бы, чтобы в ПФЛ команды отбирались по спортивному принципу, была более серьезная конкуренция, как это было лет десять назад, когда даже проводились стыковые матчи», – сказал Анохин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ПФЛ. Зона Запад
Комментарии (3)
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Parham
1486709094
«"Осень-весна» – это катастрофа" -А где факты, что катастрофа??? Конца Света не видно и не пахнет!!!
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vladimir-7
1486721844
Раз нет условий (отсутствие крытых стадионов) нужно возвращаться к старой и проверенной системе "весна-осень" и начиная с апреля проводить матчи всё лето и осень, до ноября. В ноябре можно проводить в Питере на крытом стадионе и игру за супер-кубок.
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nemolod
1486753416
Давно пора значительную часть футбольных матчей проводить летом! Никому не нужен футбол в ноябре,декабре и в марте-ни командам,ни тем более зрителям!
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