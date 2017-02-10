Анохин: «Система «осень-весна» – это катастрофа»

Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин считает целесообразным создание в ПФЛ отдельной московской зоны и возвращения к системе «весна-осень».

«Идея о создании московской зоны – на поверхности. Многие клубы тратили бы на 10 миллионов меньше, пуская эти средства на другие нужды. Зона была бы очень упорной в плане спортивной борьбы. В Москве и области есть хорошие стадионы, хорошие судьи. А то сейчас на приглашение арбитров с Дальнего Востока мы тратим по 100 тысяч рублей.

Надо менять календарь. «Осень-весна» – это катастрофа, по полгода ждать проведения двух третей второго круга просто нельзя. Есть идея в марте проводить матчи Кубка России, чтобы уплотнить календарь. Но мы в комитете массового футбола пока можем только обратить внимание на взаимодействие с третьим дивизионом.

Хотелось бы, чтобы в ПФЛ команды отбирались по спортивному принципу, была более серьезная конкуренция, как это было лет десять назад, когда даже проводились стыковые матчи», – сказал Анохин.