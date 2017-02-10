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    Анохин: «Система «осень-весна» – это катастрофа»

    Вице-президент РФС, председатель комитета по массовому футболу Сергей Анохин считает целесообразным создание в ПФЛ отдельной московской зоны и возвращения к системе «весна-осень».

    «Идея о создании московской зоны – на поверхности. Многие клубы тратили бы на 10 миллионов меньше, пуская эти средства на другие нужды. Зона была бы очень упорной в плане спортивной борьбы. В Москве и области есть хорошие стадионы, хорошие судьи. А то сейчас на приглашение арбитров с Дальнего Востока мы тратим по 100 тысяч рублей.

    Надо менять календарь. «Осень-весна» – это катастрофа, по полгода ждать проведения двух третей второго круга просто нельзя. Есть идея в марте проводить матчи Кубка России, чтобы уплотнить календарь. Но мы в комитете массового футбола пока можем только обратить внимание на взаимодействие с третьим дивизионом.

    Хотелось бы, чтобы в ПФЛ команды отбирались по спортивному принципу, была более серьезная конкуренция, как это было лет десять назад, когда даже проводились стыковые матчи», – сказал Анохин.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.02.2017 09:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 февраля 2017, 22:03

      Давно пора значительную часть футбольных матчей проводить летом!
      Никому не нужен футбол в ноябре,декабре и в марте-ни командам,ни тем более зрителям!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 февраля 2017, 13:17

      Раз нет условий (отсутствие крытых стадионов) нужно возвращаться к старой и
      проверенной системе "весна-осень" и начиная с апреля проводить матчи всё лето
      и осень, до ноября. В ноябре можно проводить в Питере на крытом стадионе и
      игру за супер-кубок.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 10 февраля 2017, 09:44

      «"Осень-весна» – это катастрофа"
      -А где факты, что катастрофа??? Конца Света не видно и не пахнет!!!

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