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«Асториа» – первая команда, которая сделала четыре замены в матче Кубка Германии

7 февраля 2017, 23:13
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В матче 1/8 финала Кубка Германии между клубом «Асториа» и «Арминией» произошло интересное событие. Команда хозяев первой в истории данного турнира провела за одну встречу четыре замены. Напомним, ранее в регламенте соревнования появился пункт, согласно которому клубы могут делать лишнюю замену, если игра перешла в дополнительное время.

Отметим, что основное и дополнительное время между «Асторией» и «Арминией» завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась гостевая команда, которая, кроме того, заканчивала игру в численном меньшинстве – 5:4.

Источник: Opta
Германия. Кубок Асториа Арминия
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bazztver
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