«Асториа» – первая команда, которая сделала четыре замены в матче Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии между клубом «Асториа» и «Арминией» произошло интересное событие. Команда хозяев первой в истории данного турнира провела за одну встречу четыре замены. Напомним, ранее в регламенте соревнования появился пункт, согласно которому клубы могут делать лишнюю замену, если игра перешла в дополнительное время.

Отметим, что основное и дополнительное время между «Асторией» и «Арминией» завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась гостевая команда, которая, кроме того, заканчивала игру в численном меньшинстве – 5:4.