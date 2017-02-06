В «Лужниках» установят около трех тысяч камер видеонаблюдения

В обновляемых «Лужниках» на конец февраля намечен монтаж камер видеонаблюдения. Примерно 1600 камер будет установлено на территории спорткомплекса, еще 1300 – на самой арене. 400 видеокамер действуют на данный момент.

«Сегодня в «Лужниках» уже стоит 400 камер – после установки новых они будут объединены в общую систему наблюдения. Работы по монтажу планируется завершить к лету», – приводит слова заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина официальный сайт мэрии Москвы.

Стоит напомнить, что «Лужники» станут одной из центральных арен предстоящего чемпионата мира-2018. На них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.