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    В «Лужниках» установят около трех тысяч камер видеонаблюдения

    В обновляемых «Лужниках» на конец февраля намечен монтаж камер видеонаблюдения. Примерно 1600 камер будет установлено на территории спорткомплекса, еще 1300 – на самой арене. 400 видеокамер действуют на данный момент.

    «Сегодня в «Лужниках» уже стоит 400 камер – после установки новых они будут объединены в общую систему наблюдения. Работы по монтажу планируется завершить к лету», – приводит слова заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина официальный сайт мэрии Москвы.

    Стоит напомнить, что «Лужники» станут одной из центральных арен предстоящего чемпионата мира-2018. На них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2017 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 февраля 2017, 13:12

      Мэр Москвы и его мерия брехуны.

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