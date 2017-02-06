Кубок африканских наций. Гол Абубакара на 88-й минуте матча против Египта принес Камеруну победу на турнире

В решающем матче Кубка африканских наций сборная Камеруна одолела команду Египта со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл египтянин Мохамед Эль-Ненни. Сравнять счет камерунцам удалось только к истечению часа встречи — голом отметился Николя Н'Кулу. За две минуты до конца основного времени матча победу на турнире команде Уго Брооса принес точный удар Венсана Абубакара.

Таким образом, камерунцы стали чемпионами континента впервые с 2002-го года.

Кубок африканских наций. Финал

Египет — Камерун — 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Эль-Ненни, 22; 1:1 — Н'Кулу, 58; 1:2 — Абубакар, 88.

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