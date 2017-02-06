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    Кубок африканских наций. Гол Абубакара на 88-й минуте матча против Египта принес Камеруну победу на турнире

    В решающем матче Кубка африканских наций сборная Камеруна одолела команду Египта со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл египтянин Мохамед Эль-Ненни. Сравнять счет камерунцам удалось только к истечению часа встречи — голом отметился Николя Н'Кулу. За две минуты до конца основного времени матча победу на турнире команде Уго Брооса принес точный удар Венсана Абубакара.

    Таким образом, камерунцы стали чемпионами континента впервые с 2002-го года.

    Кубок африканских наций. Финал

    Египет — Камерун — 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эль-Ненни, 22; 1:1 — Н'Кулу, 58; 1:2 — Абубакар, 88.

    Календарь Кубка африканских наций

    Результаты Кубка африканских наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2017 00:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 февраля 2017, 04:24

      Молодец Абу

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 6 февраля 2017, 00:51

      С победой, Камерун! Ждем в России на Кубке Конфедераций!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 6 февраля 2017, 00:49

      Молодцы.С победой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 февраля 2017, 00:44

      Египет очень слабый соперник для Камеруна. никакой борьбы не сумели навязать. проиграли во всех отношениях

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 6 февраля 2017, 00:06

      Молодцы!

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