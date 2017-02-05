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    Примера. «Севилья» и «Вильярреал» сыграли вничью, Насри не забил пенальти

    «Севилья» и «Вильярреал» не смогли выявить сильнейшего в поединке 21-го тура чемпионата Испании. Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе Рамон Санчес Писхуан, завершилась со счетом 0:0. Стоит отметить, что в начале второго тайма пенальти не реализовал полузащитник хозяев Самир Насри.

    Россиянин Денис Черышев появился в этом матче на 66-й минуте, но результативными действиями не отметился.

    Таким образом, «Севилья» набрала 43 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице, а гости поднялись на пятую позицию с 35 баллами.

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Севилья – Вильярреал – 0:0

    Незабитый пенальти: Насри, 49.

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    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 15:52
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