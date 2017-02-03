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    Моуринью не видит места Гризманну в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сомневается в целесообразности приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Идею такого трансфера поддерживают руководители клуба.

    Ранее сообщалось, что клуб уже согласовал личный контракт Гризманна с зарплатой в 17,7 миллиона евро в год. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до середины 2021 года, а сумма отступных за него составляет 100 миллионов евро.

    В текущем сезоне форвард сборной Франции провел за «Атлетико» 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    03.02.2017 09:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 4 февраля 2017, 03:25

      Гризман или МЮ либо !Celsea!(им нужен бигунок Оскара нет нужен резвый, Педро не молодеет,а МЮ так кровь из носа как нужен) потом он уйдет в Ювентус ....ну к вечеру....

      Юва лишаеться Дибала и покупает перспективных старичков" (Сеньора стара)Санчез...



      Симионе провалился...со своей грязной игрой... посмотрим что он сделает в следущем году, но команда посыпалась...

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 4 февраля 2017, 02:43

      Я бы назвал это Синдромом Флорентино Переса, когда приобретаются дорогие игроки, не нужные тренеру...видимо штука заразная)))

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 февраля 2017, 12:46

      гризманн давай в спартак

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 3 февраля 2017, 12:03

      ну погнали танцы с бубнами...«Любит-не любит, плюнет-поцелует…»

      1
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      Рейтинг: +187

      zubr252 3 февраля 2017, 11:24

      Если Гризман не подходит тогда кто ему подходить ,очень странно для МЮ

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2017, 11:21

      Странно,а я вижу.Как раз его и не хватает.Руни то на сходе,да и Ибрагимович.

      1
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 10:48

      Только игрок начинает показывать отличную игру, так его сразу в Богатый клуб забирают. И потом он сдувается. Зачем? Результат один - безумные цены становятся еще выше.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > S.sol 3 февраля 2017, 12:34

      ну он не в маленьком клубе играет щас) дважды финалист лч за 3 сезона) да и сильную игру он начал показывать ещё в Сосьедаде

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 февраля 2017, 10:39

      То видит, то не видит. Развели тут ромашку.

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 февраля 2017, 10:18

      Теперь пол года будут мусолить этот трансфер, каждый день будут новости за и против перехода, брехня все это!!!

      0
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      Рейтинг: +111

      lisal 3 февраля 2017, 09:59

      А мне так кажется что многие фанаты МЮ не видят Маура тренером.

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      Рейтинг: +231

      ВoВ > lisal 3 февраля 2017, 10:02

      Тоже вариант)))

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