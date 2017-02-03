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Моуринью не видит места Гризманну в «Манчестер Юнайтед»

3 февраля 2017, 09:45
12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сомневается в целесообразности приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Идею такого трансфера поддерживают руководители клуба.

Ранее сообщалось, что клуб уже согласовал личный контракт Гризманна с зарплатой в 17,7 миллиона евро в год. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до середины 2021 года, а сумма отступных за него составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард сборной Франции провел за «Атлетико» 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Атлетико Гризманн Антуан Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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lisal
1486105163
А мне так кажется что многие фанаты МЮ не видят Маура тренером.
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Lexa_Lexa
1486106304
Теперь пол года будут мусолить этот трансфер, каждый день будут новости за и против перехода, брехня все это!!!
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kykyi
1486107541
То видит, то не видит. Развели тут ромашку.
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S.sol
1486108107
Только игрок начинает показывать отличную игру, так его сразу в Богатый клуб забирают. И потом он сдувается. Зачем? Результат один - безумные цены становятся еще выше.
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Gullit 76
1486110060
Странно,а я вижу.Как раз его и не хватает.Руни то на сходе,да и Ибрагимович.
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zubr252
1486110245
Если Гризман не подходит тогда кто ему подходить ,очень странно для МЮ
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Benifacto
1486112587
ну погнали танцы с бубнами...«Любит-не любит, плюнет-поцелует…»
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Igor Belousov
1486115163
гризманн давай в спартак
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ProstoPolzovatel
1486165425
Я бы назвал это Синдромом Флорентино Переса, когда приобретаются дорогие игроки, не нужные тренеру...видимо штука заразная)))
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Benifacto
1486167921
Гризман или МЮ либо !Celsea!(им нужен бигунок Оскара нет нужен резвый, Педро не молодеет,а МЮ так кровь из носа как нужен) потом он уйдет в Ювентус ....ну к вечеру....
Юва лишаеться Дибала и покупает перспективных старичков" (Сеньора стара)Санчез...


Симионе провалился...со своей грязной игрой... посмотрим что он сделает в следущем году, но команда посыпалась...
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