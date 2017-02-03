Моуринью не видит места Гризманну в «Манчестер Юнайтед»

Гризман или МЮ либо !Celsea!(им нужен бигунок Оскара нет нужен резвый, Педро не молодеет,а МЮ так кровь из носа как нужен) потом он уйдет в Ювентус ....ну к вечеру....
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сомневается в целесообразности приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Идею такого трансфера поддерживают руководители клуба.
Ранее сообщалось, что клуб уже согласовал личный контракт Гризманна с зарплатой в 17,7 миллиона евро в год. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до середины 2021 года, а сумма отступных за него составляет 100 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард сборной Франции провел за «Атлетико» 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал шесть результативных передач.