«Ливерпуль» примет на своем поле «Челси»

Во вторник, 31 января, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Челси» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Хозяевам, идущим на четвертой строчке турнирной таблицы, нужно обыгрывать лидера, чтобы сохранить интригу в борьбе за чемпионство.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси». Начало в 23:00, не пропустите!