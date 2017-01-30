Сорокин заверил, что все арены к чемпионату мира-2018 сдадут в срок

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин не сомневается в том, что все арены, на которых состоятся игры мирового первенства 2018 года, построят и сдадут в эксплуатацию в намеченные сроки.

«Нет никаких сомнений, что все стадионы построят в срок. В декабре 2017 года будет сдана последняя партия стадионов. Нам хватит времени, чтобы поиграть на них до чемпионата мира. За стадионы мы не тревожимся. Панических настроений и тревог нет, в целом все идет по плану.

Какова ситуация со стадионом «Лужники»? Он в стадии строительства и строится очень хорошими темпами, которые поразили даже весьма взыскательных к нам специалистов ФИФА. Весной «Лужники» могут быть сданы в эксплуатацию», – отметил Сорокин в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».