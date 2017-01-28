Руни считает Моуринью достойным продолжателем дел Фергюсона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение о главном тренере «красных дьяволов» Жозе Моуринью. По словам футболиста, португальский специалист является достойным продолжателем дел Алекса Фергюсона.

«У «Манчестер Юнайтед» была стабильность на протяжении 26 лет, когда клуб возглавлял сэр Алекс. В последние 3-4 года «МЮ» пытался найти достойного продолжателя его дел. И я полагаю, что клуб его нашел. Жозе просто очень любит работать, он проделывает огромный труд день за днем», – заявил форвард.