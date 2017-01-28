Источник: Руни рассматривает предложение от китайского клуба, который готов платить ему миллион в неделю

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае. По информации источника, в его услугах заинтересован один из клубов Поднебесной, который готов платить ему 1 миллион фунтов в стерлингов. Сообщается, что на данный момент игрок обдумывает это предложение.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард не планирует покидать «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Руни провел за «красных дьяволов» в АПЛ 16 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. Кроме того, нападающий стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю.