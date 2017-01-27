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    Марадона рассказал, когда впервые попробовал наркотики

    Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона рассказал о своем первом опыте употребления наркотиков. Чемпион мира признался, что это произошло во времена его выступлений за «Барселону».

    «Впервые я попробовал наркотики в «Барселоне», когда мне было 24 года. Это было самой большой ошибкой моей жизни. Наркотик убивает. Если бы я продолжил употреблять его, то сейчас меня могло бы не быть в живых. Поэтому я считаю себя счастливчиком», – цитирует бывшего футболиста Sport Mediaset.

    Напомним, что Марадона выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2017 12:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 27 января 2017, 16:57

      Опять все занова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 27 января 2017, 14:48

      "я считаю себя счастливчиком Впервые я попробовал наркотики в «Барселоне», когда мне было 24 года"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 27 января 2017, 12:52

      Да по нему видно, что и не прекращал колоться

      -2
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