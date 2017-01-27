Марадона рассказал, когда впервые попробовал наркотики

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона рассказал о своем первом опыте употребления наркотиков. Чемпион мира признался, что это произошло во времена его выступлений за «Барселону».

«Впервые я попробовал наркотики в «Барселоне», когда мне было 24 года. Это было самой большой ошибкой моей жизни. Наркотик убивает. Если бы я продолжил употреблять его, то сейчас меня могло бы не быть в живых. Поэтому я считаю себя счастливчиком», – цитирует бывшего футболиста Sport Mediaset.

Напомним, что Марадона выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 год.