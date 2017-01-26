Аллегри: «Надеемся пробиться как минимум в финал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру своей команды в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом» (2:1).

По словам специалиста, его команда рассчитывает пробиться в финал турнира.

«Я бы не сказал, что мы столкнулись с какими-либо проблемами во втором тайме. По многим матчам этого мы уже знаем, что «Милан» никогда не сдается. Эта команда продолжает атаковать и играть в свой футбол.

Мы выиграли два последних Кубка Италии и сейчас надеемся пробиться как минимум в финал», — сказал Аллегри.