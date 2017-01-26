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    Аллегри: «Надеемся пробиться как минимум в финал»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру своей команды в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом» (2:1).

    По словам специалиста, его команда рассчитывает пробиться в финал турнира.

    «Я бы не сказал, что мы столкнулись с какими-либо проблемами во втором тайме. По многим матчам этого мы уже знаем, что «Милан» никогда не сдается. Эта команда продолжает атаковать и играть в свой футбол.

    Мы выиграли два последних Кубка Италии и сейчас надеемся пробиться как минимум в финал», — сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    26.01.2017 07:36
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