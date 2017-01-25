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    Канделаки: «Когда называю сумму, которую требуют за права на показ Примеры, у людей расширяются глаза»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему управляемый ею канал не транслирует матчи Примеры. По ее словам, это вызвано слишком высокой стоимостью прав на показ чемпионата Испании.

    «Испания – это, конечно, отдельная история. Эль-Класико, Месси… Если позволите, небольшое лирическое отступление. Я очень люблю встречи с мужчинами – они подходят ко мне в абсолютно разных местах и часто обращаются ко мне с вопросом: «Ну что ж вы не купили чемпионат Испании?!» Я, понимая социальный достаток этих мужчин, искренне у них спрашиваю: «Может, краудфандинг объявим?» Дальше я называю сумму, у них расширяются глаза, и на этом все заканчивается.

    Мы просчитали экономическую эффективность чемпионата Испании. Что с ним произошло? Раньше, когда «НТВ-Плюс» покупал права на трансляцию этого чемпионата, была согласована определенная сумма, которая устраивала все стороны соглашения и, вероятно, могла быть амортизирована только при показе на тематических каналах. Когда мы стали с точки зрения «экономики» эфирного телеканала взаимодействовать с лигой, то там произошли две вещи: серьезно изменились финансовые и коммерческие условия продажи прав и пришла другая команда.

    Понятно, что новая метла по-новому метет, и они сказали: «А почему мы не как АПЛ?» Решили, что это будет стоить столько-то. Кроме того, они понимали, что в мире цена на трансляции растет, а Россию никто не воспринимает как отдельный специализированный рынок, которому нужно сделать стоимость меньше, чем остальным», – сказала Канделаки.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2017 22:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 26 января 2017, 20:39

      Эх, замутили что-то... Неужели так и будем "тащиться" от просмотра повторов игр РФПЛ - на полубесплатных и пиратских инет-каналах?.. Ерунда какая-то...

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 января 2017, 14:38

      Госпожа Конделаки озвучьте нам цифру, которую вам предложили за показ Примеры (испанского чемпионата). Пусть её узнают все российские болельщики, в том числе и сами испанцы. Будьте с нами честными до конца. И хватит эту тему обсуждать в кулуарах с непонятными мужчинами, как вы сами об этом пишите . У нас в России очень большая прослойка любителей эстетического футбола Испании, в том числе и детей и подростков, и не надо проводить краудфантинги на эту тему. Все страны смотрят, в том числе и из СНГ, и мы должны смотреть эту красоту, а не слушать вашу демагогию по Матч ТВ. Озвучьте здесь на Бомбардире все цены и мы сами сделаем вывод без вашей помощи.

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      Рейтинг: +10

      Усманоff 26 января 2017, 09:17

      До чего докатилась Канделаки,зачем вообще Ее поставили у руля матч тв,вообще непонятные высказывание !!пс В Узбекистане тоже показывают!!

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 января 2017, 00:14

      Это блеф. Никто ею названные цифры проверить не может. Казахи показывают, даже репортажи ведут на двух языках: русском и казахском. Украина показывает. Эти страны беднее России. Почему Конделаки считает наши деньги ??? Могу предположить, что она не договорилась по другим причинам. Надо вернуть все её полномочия взад в Газпром в НТВ Плюс, там деньги найдут для радости русских мужиков.

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      Рейтинг: +997

      egrrr 25 января 2017, 22:45

      Такими темпами и на РФПЛ Канделаки денег будет жалко, будем смотреть лигу Умаглеси ((((

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