Канделаки: «Когда называю сумму, которую требуют за права на показ Примеры, у людей расширяются глаза»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему управляемый ею канал не транслирует матчи Примеры. По ее словам, это вызвано слишком высокой стоимостью прав на показ чемпионата Испании.

«Испания – это, конечно, отдельная история. Эль-Класико, Месси… Если позволите, небольшое лирическое отступление. Я очень люблю встречи с мужчинами – они подходят ко мне в абсолютно разных местах и часто обращаются ко мне с вопросом: «Ну что ж вы не купили чемпионат Испании?!» Я, понимая социальный достаток этих мужчин, искренне у них спрашиваю: «Может, краудфандинг объявим?» Дальше я называю сумму, у них расширяются глаза, и на этом все заканчивается.

Мы просчитали экономическую эффективность чемпионата Испании. Что с ним произошло? Раньше, когда «НТВ-Плюс» покупал права на трансляцию этого чемпионата, была согласована определенная сумма, которая устраивала все стороны соглашения и, вероятно, могла быть амортизирована только при показе на тематических каналах. Когда мы стали с точки зрения «экономики» эфирного телеканала взаимодействовать с лигой, то там произошли две вещи: серьезно изменились финансовые и коммерческие условия продажи прав и пришла другая команда.

Понятно, что новая метла по-новому метет, и они сказали: «А почему мы не как АПЛ?» Решили, что это будет стоить столько-то. Кроме того, они понимали, что в мире цена на трансляции растет, а Россию никто не воспринимает как отдельный специализированный рынок, которому нужно сделать стоимость меньше, чем остальным», – сказала Канделаки.