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  • Канделаки: «Когда называю сумму, которую требуют за права на показ Примеры, у людей расширяются глаза»

Канделаки: «Когда называю сумму, которую требуют за права на показ Примеры, у людей расширяются глаза»

25 января 2017, 22:36
5

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему управляемый ею канал не транслирует матчи Примеры. По ее словам, это вызвано слишком высокой стоимостью прав на показ чемпионата Испании.

«Испания – это, конечно, отдельная история. Эль-Класико, Месси… Если позволите, небольшое лирическое отступление. Я очень люблю встречи с мужчинами – они подходят ко мне в абсолютно разных местах и часто обращаются ко мне с вопросом: «Ну что ж вы не купили чемпионат Испании?!» Я, понимая социальный достаток этих мужчин, искренне у них спрашиваю: «Может, краудфандинг объявим?» Дальше я называю сумму, у них расширяются глаза, и на этом все заканчивается.

Мы просчитали экономическую эффективность чемпионата Испании. Что с ним произошло? Раньше, когда «НТВ-Плюс» покупал права на трансляцию этого чемпионата, была согласована определенная сумма, которая устраивала все стороны соглашения и, вероятно, могла быть амортизирована только при показе на тематических каналах. Когда мы стали с точки зрения «экономики» эфирного телеканала взаимодействовать с лигой, то там произошли две вещи: серьезно изменились финансовые и коммерческие условия продажи прав и пришла другая команда.

Понятно, что новая метла по-новому метет, и они сказали: «А почему мы не как АПЛ?» Решили, что это будет стоить столько-то. Кроме того, они понимали, что в мире цена на трансляции растет, а Россию никто не воспринимает как отдельный специализированный рынок, которому нужно сделать стоимость меньше, чем остальным», – сказала Канделаки.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Канделаки Тина
Комментарии (5)
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egrrr
1485373537
Такими темпами и на РФПЛ Канделаки денег будет жалко, будем смотреть лигу Умаглеси ((((
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Александр52
1485378875
Это блеф. Никто ею названные цифры проверить не может. Казахи показывают, даже репортажи ведут на двух языках: русском и казахском. Украина показывает. Эти страны беднее России. Почему Конделаки считает наши деньги ??? Могу предположить, что она не договорилась по другим причинам. Надо вернуть все её полномочия взад в Газпром в НТВ Плюс, там деньги найдут для радости русских мужиков.
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Усманоff
1485411458
До чего докатилась Канделаки,зачем вообще Ее поставили у руля матч тв,вообще непонятные высказывание !!пс В Узбекистане тоже показывают!!
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Александр52
1485430695
Госпожа Конделаки озвучьте нам цифру, которую вам предложили за показ Примеры (испанского чемпионата). Пусть её узнают все российские болельщики, в том числе и сами испанцы. Будьте с нами честными до конца. И хватит эту тему обсуждать в кулуарах с непонятными мужчинами, как вы сами об этом пишите . У нас в России очень большая прослойка любителей эстетического футбола Испании, в том числе и детей и подростков, и не надо проводить краудфантинги на эту тему. Все страны смотрят, в том числе и из СНГ, и мы должны смотреть эту красоту, а не слушать вашу демагогию по Матч ТВ. Озвучьте здесь на Бомбардире все цены и мы сами сделаем вывод без вашей помощи.
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GoLenaStop
1485452384
Эх, замутили что-то... Неужели так и будем "тащиться" от просмотра повторов игр РФПЛ - на полубесплатных и пиратских инет-каналах?.. Ерунда какая-то...
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