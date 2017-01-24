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Кононов сообщил, что ведет переговоры с одним из клубов

24 января 2017, 01:29
3

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о причинах отказа от возможности возглавить сборную Беларуси в данный момент.

«Сейчас я веду переговоры с одним из клубов, поэтому не могу обсуждать тему сборной, о чем и сказал Сергею Сафарьяну (прим. – первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола), когда он мне позвонил. О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против. Заниматься серьезно можно только одной командой.

Не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастется, можно вернуться к теме сборной, о чем и договорились. Работа с национальной командой интересна и ответственна», – заявил Кононов.

Источник: Pressball
Кононов Олег
Комментарии (3)
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ДАША Д
1485223978
В клубе работать менее опасно для авторитета.
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bolela_16
1485236586
Пора на работу...
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acer2003
1485244630
Федерация футбола Беларуси ставит серьёзные задачи перед новым тренером.Кононов прекрасно понимает,что выполнить их с данным составом практически не реально ((.Тренеру удачи в новом клубе!!!
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