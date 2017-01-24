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    Кононов сообщил, что ведет переговоры с одним из клубов

    Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о причинах отказа от возможности возглавить сборную Беларуси в данный момент.

    «Сейчас я веду переговоры с одним из клубов, поэтому не могу обсуждать тему сборной, о чем и сказал Сергею Сафарьяну (прим. – первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола), когда он мне позвонил. О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против. Заниматься серьезно можно только одной командой.

    Не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастется, можно вернуться к теме сборной, о чем и договорились. Работа с национальной командой интересна и ответственна», – заявил Кононов.

    Источник: Pressball

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    24.01.2017 01:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 января 2017, 10:57

      Федерация футбола Беларуси ставит серьёзные задачи перед новым тренером.Кононов прекрасно понимает,что выполнить их с данным составом практически не реально ((.Тренеру удачи в новом клубе!!!

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 января 2017, 08:43

      Пора на работу...

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 января 2017, 05:12

      В клубе работать менее опасно для авторитета.

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