Кононов сообщил, что ведет переговоры с одним из клубов

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о причинах отказа от возможности возглавить сборную Беларуси в данный момент.

«Сейчас я веду переговоры с одним из клубов, поэтому не могу обсуждать тему сборной, о чем и сказал Сергею Сафарьяну (прим. – первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола), когда он мне позвонил. О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против. Заниматься серьезно можно только одной командой.

Не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастется, можно вернуться к теме сборной, о чем и договорились. Работа с национальной командой интересна и ответственна», – заявил Кононов.