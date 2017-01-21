Гаврилов: «Конечно, «Спартак» – фаворит в чемпионской гонке»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов выразил уверенность, что красно-белые являются главными претендентами на золотые медали РФПЛ в текущем сезоне. Подопечные Массимо Карреры после 17 туров лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» на пять очков.

«Фаворит ли «Спартак» в чемпионской гонке? Конечно. Но если начнет спотыкаться, «Зенит» может его догнать. Да и о ЦСКА с «Краснодаром» забывать не стоит. При удачном раскладе эти клубы тоже могут побороться за золотые медали», – заявил Гаврилов.