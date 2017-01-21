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  • Гаврилов: «Конечно, «Спартак» – фаворит в чемпионской гонке»

Гаврилов: «Конечно, «Спартак» – фаворит в чемпионской гонке»

21 января 2017, 08:02
18

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов выразил уверенность, что красно-белые являются главными претендентами на золотые медали РФПЛ в текущем сезоне. Подопечные Массимо Карреры после 17 туров лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» на пять очков.

«Фаворит ли «Спартак» в чемпионской гонке? Конечно. Но если начнет спотыкаться, «Зенит» может его догнать. Да и о ЦСКА с «Краснодаром» забывать не стоит. При удачном раскладе эти клубы тоже могут побороться за золотые медали», – заявил Гаврилов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Гаврилов Юрий
Комментарии (18)
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Диктор
1484976597
Да кто бы сомневался бы.
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Maxim Nik
1484980389
Главное Спартаку не расслабляться.
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Igor Belousov
1484983923
Спартак-Чемпион
Ответить
nik55
1484985232
этот шанс нужно использовать
Ответить
B.G.
1484986115
13 туров еще...все может перевернуться. да и перерыв,длинный зимний, не известно кому напользу пойдет!
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Тони Монтана
1484987405
после сборов посмотрим. может и Самедов вам поможет опуститься на 5-10 место)))
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TYSON95
1484987954
хороший был игрок
Ответить
zico2205
1484988756
Будет битва с Зенитом за чемпионство....Ну а ЦСКА только за бронзу придется сражаться- и это будет нелегко с нынешним составом...Если Ростов и Краснодар сразу вылетят из ЛЕ, то они включаться в борьбу за медали...
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BarStep
1484989082
Согласен, кто первый в таблице тот и фаворит, но как правило "выскочки" не всегда удерживаются на этих позициях, - слишком большой груз ответственности когда на "пятках" такие тяжеловесы как Зенит, да и ЦСКА не сказал своего последнего слова... Весной будет интересно
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dimsok
1484994555
После 29 тура: 1. Спартак 68 очков 2. Зенит 64 очка 3. ЦСКА 61 очко 4. Краснодар 55 очков
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