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    Гаврилов: «Конечно, «Спартак» – фаворит в чемпионской гонке»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов выразил уверенность, что красно-белые являются главными претендентами на золотые медали РФПЛ в текущем сезоне. Подопечные Массимо Карреры после 17 туров лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» на пять очков.

    «Фаворит ли «Спартак» в чемпионской гонке? Конечно. Но если начнет спотыкаться, «Зенит» может его догнать. Да и о ЦСКА с «Краснодаром» забывать не стоит. При удачном раскладе эти клубы тоже могут побороться за золотые медали», – заявил Гаврилов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2017 08:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +108

      dimsok 21 января 2017, 13:29

      После 29 тура:
      1. Спартак 68 очков
      2. Зенит 64 очка
      3. ЦСКА 61 очко
      4. Краснодар 55 очков

      0
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 21 января 2017, 11:58

      Согласен, кто первый в таблице тот и фаворит, но как правило "выскочки" не всегда удерживаются на этих позициях, - слишком большой груз ответственности когда на "пятках" такие тяжеловесы как Зенит, да и ЦСКА не сказал своего последнего слова... Весной будет интересно

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 января 2017, 11:52

      Будет битва с Зенитом за чемпионство....Ну а ЦСКА только за бронзу придется сражаться- и это будет нелегко с нынешним составом...Если Ростов и Краснодар сразу вылетят из ЛЕ, то они включаться в борьбу за медали...

      2
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      Рейтинг: +319

      Beim > zico2205 21 января 2017, 12:24

      Про цска ты зря,у них есть неплохие шансы если уж не обогнать спартак/зенит, то нерв потрепать хорошо могут, у них больше всех будет домашних матчей, а 13 туров это достаточно длиная дистанция, с такой дистанцией не личные встречи определяют(где армейцы на мой взгляд самый слабый), а набор очков с аутсайдерами и середняками, а здесь уже цска умеет брать свое

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Beim 21 января 2017, 14:53

      Да дело даже не в соперниках...Просто у ЦСКА проблема с составом очевидна, но они никак не укрепились в межсезонье-отсюда и вывод; - не готовы они к чемпионской гонке...

      1
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      Рейтинг: +319

      Beim > zico2205 21 января 2017, 17:01

      Они и предыдущие четыре года почти не изменялись по составу а в итоге борьбу вели и даже добивались, там почти все в составе чемпионы не однократные, а это показатель... Я не говорю о том, что они станут чемпионами, но они способны вести борьбу и могут воспользоваться осечками спартака и зенита, если они их много допустят

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      Рейтинг: +47

      TYSON95 21 января 2017, 11:39

      хороший был игрок

      2
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 21 января 2017, 11:30

      после сборов посмотрим. может и Самедов вам поможет опуститься на 5-10 место)))

      -2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 21 января 2017, 11:08

      13 туров еще...все может перевернуться. да и перерыв,длинный зимний, не известно кому напользу пойдет!

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      Рейтинг: +319

      Beim > B.G. 21 января 2017, 12:16

      Перерыв пойдет на пользу всем участникам призовых мест, у спартака в конце первого круга просела скамейка, изза не хватки точечных кадров, травм и дисквалификаций. Зенит наводит порядок в слабых диниях, у цска так вобще перезагрузка после слуцкого, с которым весь пеовый круг был провален

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      Рейтинг: +8018

      nik55 21 января 2017, 10:53

      этот шанс нужно использовать

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 января 2017, 10:32

      Спартак-Чемпион

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 21 января 2017, 09:33

      Главное Спартаку не расслабляться.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 января 2017, 08:29

      Да кто бы сомневался бы.

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