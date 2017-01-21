Гаврилов: «Надеюсь, Квинси на сборах наберет форму, и скоро мы увидим прежнего Промеса»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов назвал имя лучшего игрока команды по итогам первой части сезона. По мнению ветерана, наиболее ярко проявил себя в составе красно-белых голландский легионер Квинси Промес.

«Лучший игрок «Спартака» в первой половине чемпионата? Промес. Из-за травмы в конце года выглядел не так ярко, как раньше, но все равно без этого парня команду уже трудно представить. Он и забивает, и отдает. Легкий, быстрый, техничный, прекрасно работает с мячом. Надеюсь, на сборах наберет форму, и скоро мы увидим прежнего Промеса.

Англия – совершенно другой уровень. Тем более клуб масштаба «Ливерпуля», где огромная конкуренция. Здесь Промесу за место в составе бороться не надо. Знает – при любом раскладе выйдет на поле. Там придется доказывать каждый день», – заявил Гаврилов.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.