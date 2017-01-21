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    Гаврилов: «Надеюсь, Квинси на сборах наберет форму, и скоро мы увидим прежнего Промеса»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов назвал имя лучшего игрока команды по итогам первой части сезона. По мнению ветерана, наиболее ярко проявил себя в составе красно-белых голландский легионер Квинси Промес.

    «Лучший игрок «Спартака» в первой половине чемпионата? Промес. Из-за травмы в конце года выглядел не так ярко, как раньше, но все равно без этого парня команду уже трудно представить. Он и забивает, и отдает. Легкий, быстрый, техничный, прекрасно работает с мячом. Надеюсь, на сборах наберет форму, и скоро мы увидим прежнего Промеса.

    Англия – совершенно другой уровень. Тем более клуб масштаба «Ливерпуля», где огромная конкуренция. Здесь Промесу за место в составе бороться не надо. Знает – при любом раскладе выйдет на поле. Там придется доказывать каждый день», – заявил Гаврилов.

    Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2017 06:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +320

      T 72 21 января 2017, 11:21

      Удачи и здоровья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 января 2017, 09:29

      Антоха не подведёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 21 января 2017, 08:32

      Мы все надеемся на Квинси. Надеемся на его голы в каждом матче на его яркую и очень полезную игру. Главное, чтобы не травмировался!

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