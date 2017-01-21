Гаврилов: «Сомневаюсь, что Луис Адриано сразу заиграет в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением относительно перехода в стан красно-белых бразильского форварда Луиса Адриано.

«В «Милане» он сидел в запасе, а в «Шахтере» – да, забивал много. Но при этом не будем забывать, что в тот период у него в партнерах были сплошь бразильцы. А в «Спартаке» таких всего двое – «опорник» Фернандо и защитник Маурисио. Так что сможет ли заиграть Луис Адриано сразу – большой вопрос. Возможно, понадобится какая-то дополнительная адаптация или скажется его долгий простой – сейчас сложно сказать», – сказал Гаврилов.

Напомним, что в настоящее время «Спартак» проводит учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.