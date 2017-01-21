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  • Гаврилов: «Сомневаюсь, что Луис Адриано сразу заиграет в «Спартаке»

Гаврилов: «Сомневаюсь, что Луис Адриано сразу заиграет в «Спартаке»

21 января 2017, 01:57
7

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением относительно перехода в стан красно-белых бразильского форварда Луиса Адриано.

«В «Милане» он сидел в запасе, а в «Шахтере» – да, забивал много. Но при этом не будем забывать, что в тот период у него в партнерах были сплошь бразильцы. А в «Спартаке» таких всего двое – «опорник» Фернандо и защитник Маурисио. Так что сможет ли заиграть Луис Адриано сразу – большой вопрос. Возможно, понадобится какая-то дополнительная адаптация или скажется его долгий простой – сейчас сложно сказать», – сказал Гаврилов.

Напомним, что в настоящее время «Спартак» проводит учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Гаврилов Юрий
Комментарии (7)
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kella
1484966392
Полностью согласен!
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Freux
1484968091
время покажет на что способен игрок
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Диктор
1484976445
Очень надеюсь ,что игрок сразу заиграет.
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oyabun
1484976962
В футбольной команде не имеет значение графа "национальность". Если коллектив дружный - а я уверен что в Спартаке сейчас именно такой, то товарищи на поле обязательно помогут как можно скорее адаптироваться к команде и заиграть в полную силу
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Apocalypse
1484978864
Посмотрим.
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VVM1964
1484982321
СКОЛЬКО МОЖНО , ОДНО ИНТЕРВЬЮ РАЗРЕЖУТ НА КУСКИ И ПЫТАЮТСЯ ВСЕХ НАКОРМИТЬ НОВОСТЯМИ , НУ НИ О ЧЕМ ....
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RedWhiteFans2
1484985181
Сомневаюсь что он вообще заиграет.
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