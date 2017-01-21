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    Гаврилов: «Сомневаюсь, что Луис Адриано сразу заиграет в «Спартаке»

    Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением относительно перехода в стан красно-белых бразильского форварда Луиса Адриано.

    «В «Милане» он сидел в запасе, а в «Шахтере» – да, забивал много. Но при этом не будем забывать, что в тот период у него в партнерах были сплошь бразильцы. А в «Спартаке» таких всего двое – «опорник» Фернандо и защитник Маурисио. Так что сможет ли заиграть Луис Адриано сразу – большой вопрос. Возможно, понадобится какая-то дополнительная адаптация или скажется его долгий простой – сейчас сложно сказать», – сказал Гаврилов.

    Напомним, что в настоящее время «Спартак» проводит учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2017 01:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 января 2017, 10:53

      Сомневаюсь что он вообще заиграет.

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 21 января 2017, 09:07

      Посмотрим.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 21 января 2017, 08:36

      В футбольной команде не имеет значение графа "национальность". Если коллектив дружный - а я уверен что в Спартаке сейчас именно такой, то товарищи на поле обязательно помогут как можно скорее адаптироваться к команде и заиграть в полную силу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 января 2017, 08:27

      Очень надеюсь ,что игрок сразу заиграет.

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux 21 января 2017, 06:08

      время покажет на что способен игрок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 21 января 2017, 05:39

      Полностью согласен!

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