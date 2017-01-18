Зидан заступился за Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не стал сваливать всю вину от поражения в матче с «Севильей» на ошибки в центре поля нападающего Карима Бензема.

«Ошибки Бензема в середине поля? Проводя на поле по 90 минут, невозможно делать все безупречно. Но каждый игрок должен стремиться к максимуму на поле. Речь идет не только о потере мяча. Просто нужно быть сосредоточенным на задачах в течение всего матча. В любую минуту до финального свистка может произойти все, что угодно», – сказал Зидан.

Матч 18-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1. Подопечные Зидана вели со счетом 1:0 до 85-й минуты, но затем пропустили два гола в концовке встречи.