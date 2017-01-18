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    Зидан заступился за Бензема

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не стал сваливать всю вину от поражения в матче с «Севильей» на ошибки в центре поля нападающего Карима Бензема.

    «Ошибки Бензема в середине поля? Проводя на поле по 90 минут, невозможно делать все безупречно. Но каждый игрок должен стремиться к максимуму на поле. Речь идет не только о потере мяча. Просто нужно быть сосредоточенным на задачах в течение всего матча. В любую минуту до финального свистка может произойти все, что угодно», – сказал Зидан.

    Матч 18-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1. Подопечные Зидана вели со счетом 1:0 до 85-й минуты, но затем пропустили два гола в концовке встречи.

    Источник: Marca

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    18.01.2017 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 января 2017, 15:16

      там надо было забивать, когда месиво было у ворот Севильи, а этот в 1,5 метрах от ворот жахнул по самолетам. Ну и правильно сделал. С победой, Севилья!

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