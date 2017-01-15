Мхитарян, Погба и Фирмино выйдут с первых минут в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на центральный матч 21-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.

«Ливерпуль»: Миньоле, Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Ориги.

Напомним, что встреча пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.