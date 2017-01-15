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    Мхитарян, Погба и Фирмино выйдут с первых минут в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на центральный матч 21-го тура АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Марсьяль, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.

    «Ливерпуль»: Миньоле, Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Ориги.

    Напомним, что встреча пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Источник: Twitter

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    15.01.2017 18:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      TAF 15 января 2017, 18:51

      Ждем зрелища!!!

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