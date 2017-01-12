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  • Чувальский: «Предполагаю, Слуцкого ждет судьба кочующего из клуба в клуб перекати-поля»

Чувальский: «Предполагаю, Слуцкого ждет судьба кочующего из клуба в клуб перекати-поля»

12 января 2017, 14:22
10

Президент волгоградской «Олимпии» Николай Чувальский в резкой форме высказался о бывшем главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком. Ранее специалист был обвинен клубом в переманивании в школу армейцев наиболее перспективных воспитанников академии команды.

«Я считаю, что тренерский талант Слуцкого несколько переоценен. На мой взгляд, после увольнения из ЦСКА его ждет судьба кочующего из клуба в клуб перекати-поля. Каждый может сделать выводы сам. Кому заморочили голову – ушли, но большинство здравомыслящих остались. Кто-то уходит, кто-то приходит – это жизнь!» – приводит слова Чувальского V1.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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Lester84
1484221847
Чувальский, ты сначала добейся того же, что и Слуцкий, а потом осуждай. Слуцкий несколько добротных футболистов вырастил и 3 раза чемпионство РФПЛ взял. Ты на насиженном бюджетном месте в готовой муниципальной спортшколе сидишь, а Лёня на свои бабки и по собственной инициативе детскую школу забабахал.
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Kulimen
1484222910
Зато Чувальский не перекати-поле, на бюджетном, насиженном месте сидит, ему есть чем гордиться.
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KorolShut
1484225234
Кто это???
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zico2205
1484237446
Посмотрите , что оставил Слуцкий после себя??? 1.-Полностью разбитая сборная, требующая полного обновления. 2.-Выжатый до предела ЦСКА с непонятной трансферной политикой(до Слуцкого, уникальные трансферы - самый главный козырь команды)...Что чуть не сделали из него Героя России-журналистский пиар...Реально, он ничего не показал ни на европейской,ни на мировой арене...Наоборот-был только позор и с ЦСКА и со сборной...На фоне Бердыева- он дилетант...И вы цсковцы , в первую очередь это должны понимать...
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mihail200606
1484237900
этот чувальский че рот только щас открыл то? до этого где был.. да, слуцкий мегауспехов со сборной не добился, и не хотел ее возглавлять (что абсолютно понятно, мало кто захотел бы в такой ситуации...). но на евро все таки вышли, выход из группы в ЛЧ с посредственным составом был.. без каких то заоблачных трат более менее цска держался на плаву. я думаю, руководство цска понимало что можно добиться с таким уровнем вложений, а чего нельзя...
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anri1703
1484238546
у нас и так в рпл тренеры из команды в команду ходят Гаджиев Рахимов в свое время Божевич и тд возможно и Слуцкий там будет
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за ЦСКА с 1980г
1484238567
Чувальского ждут чуваки,наверное..
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Zeff
1484247129
Слуцкого ждёт забвение.
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