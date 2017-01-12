Чувальский: «Предполагаю, Слуцкого ждет судьба кочующего из клуба в клуб перекати-поля»

Президент волгоградской «Олимпии» Николай Чувальский в резкой форме высказался о бывшем главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком. Ранее специалист был обвинен клубом в переманивании в школу армейцев наиболее перспективных воспитанников академии команды.

«Я считаю, что тренерский талант Слуцкого несколько переоценен. На мой взгляд, после увольнения из ЦСКА его ждет судьба кочующего из клуба в клуб перекати-поля. Каждый может сделать выводы сам. Кому заморочили голову – ушли, но большинство здравомыслящих остались. Кто-то уходит, кто-то приходит – это жизнь!» – приводит слова Чувальского V1.ru.