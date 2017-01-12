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    Чувальский: «Предполагаю, Слуцкого ждет судьба кочующего из клуба в клуб перекати-поля»

    Президент волгоградской «Олимпии» Николай Чувальский в резкой форме высказался о бывшем главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком. Ранее специалист был обвинен клубом в переманивании в школу армейцев наиболее перспективных воспитанников академии команды.

    «Я считаю, что тренерский талант Слуцкого несколько переоценен. На мой взгляд, после увольнения из ЦСКА его ждет судьба кочующего из клуба в клуб перекати-поля. Каждый может сделать выводы сам. Кому заморочили голову – ушли, но большинство здравомыслящих остались. Кто-то уходит, кто-то приходит – это жизнь!» – приводит слова Чувальского V1.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2017 14:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 января 2017, 21:52

      Слуцкого ждёт забвение.

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 12 января 2017, 19:29

      Чувальского ждут чуваки,наверное..

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 января 2017, 19:29

      у нас и так в рпл тренеры из команды в команду ходят Гаджиев Рахимов в свое время Божевич и тд возможно и Слуцкий там будет

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 января 2017, 19:18

      этот чувальский че рот только щас открыл то? до этого где был..

      да, слуцкий мегауспехов со сборной не добился, и не хотел ее возглавлять (что абсолютно понятно, мало кто захотел бы в такой ситуации...). но на евро все таки вышли, выход из группы в ЛЧ с посредственным составом был.. без каких то заоблачных трат более менее цска держался на плаву. я думаю, руководство цска понимало что можно добиться с таким уровнем вложений, а чего нельзя...


      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 января 2017, 19:10

      Посмотрите , что оставил Слуцкий после себя??? 1.-Полностью разбитая сборная, требующая полного обновления. 2.-Выжатый до предела ЦСКА с непонятной трансферной политикой(до Слуцкого, уникальные трансферы - самый главный козырь команды)...Что чуть не сделали из него Героя России-журналистский пиар...Реально, он ничего не показал ни на европейской,ни на мировой арене...Наоборот-был только позор и с ЦСКА и со сборной...На фоне Бердыева- он дилетант...И вы цсковцы , в первую очередь это должны понимать...

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > zico2205 12 января 2017, 19:26

      Что мы должны понимать-мы понимаем..
      1.Чемпионства ЦСКА со Слуцким
      2. Полностью разбитая сборная? А принял то он её какую? Полностью собранную что ли?
      3. Сам то ты за какую команду болеешь? Давай поговорим о вашем тренере..

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > за ЦСКА с 1980г 12 января 2017, 21:03

      Какой тренер Слуцкий покажет время! Но то что ему досталось в свое время хорошее наследство от Газаева то тут ему повезло! Плюс президент который неплохо разбирается в футболе! Думаю все это и сыграло ему на руку!

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 12 января 2017, 15:47

      Кто это???

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 января 2017, 15:08

      Зато Чувальский не перекати-поле, на бюджетном, насиженном месте сидит, ему есть чем гордиться.

      5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 января 2017, 14:50

      Чувальский, ты сначала добейся того же, что и Слуцкий, а потом осуждай. Слуцкий несколько добротных футболистов вырастил и 3 раза чемпионство РФПЛ взял. Ты на насиженном бюджетном месте в готовой муниципальной спортшколе сидишь, а Лёня на свои бабки и по собственной инициативе детскую школу забабахал.

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