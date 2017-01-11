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    Кубок Испании. «Барселона» попытается взять реванш за поражение в Бильбао

    В первом поединке в рамках 1/8 финала Кубка Испании, прошедшем на поле баскского клуба, подопечные Луиса Энрике уступили со счетом 1:2, а затем в рамках чемпионата сине-гранатовые едва вырвали ничью в противостоянии с «Вильярреалом».

    Отметим, что «Атлетику» придется противостоять фавориту без Рауля Гарсии и Андера Итурраспе, удаленных в концовке первой встречи. Кроме того, команда Эрнесто Вальверде из рук вон плохо играет на выезде, уповая на контратакующую игру и везение.

    Игроки «Барселоны» же проигнорировали церемонию вручения наград ФИФА, объяснив это тем, что необходимо как можно лучше подготовиться к сегодняшнему матчу.

    «Бомбардир» начнет текстовую трансляцию матча в 23:15 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 22:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +135

      Chicha 12 января 2017, 06:48

      Желаю ничейку сгонять.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 11 января 2017, 22:47

      Если не возьмут - то это просто жесть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      АртемSmail 11 января 2017, 17:52

      Т.Б.2.5

      0
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      Рейтинг: +10

      Benny07 11 января 2017, 15:59

      Т.М. 2.5

      0
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