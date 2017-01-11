Кубок Испании. «Барселона» попытается взять реванш за поражение в Бильбао

В первом поединке в рамках 1/8 финала Кубка Испании, прошедшем на поле баскского клуба, подопечные Луиса Энрике уступили со счетом 1:2, а затем в рамках чемпионата сине-гранатовые едва вырвали ничью в противостоянии с «Вильярреалом».

Отметим, что «Атлетику» придется противостоять фавориту без Рауля Гарсии и Андера Итурраспе, удаленных в концовке первой встречи. Кроме того, команда Эрнесто Вальверде из рук вон плохо играет на выезде, уповая на контратакующую игру и везение.

Игроки «Барселоны» же проигнорировали церемонию вручения наград ФИФА, объяснив это тем, что необходимо как можно лучше подготовиться к сегодняшнему матчу.

«Бомбардир» начнет текстовую трансляцию матча в 23:15 по московскому времени.