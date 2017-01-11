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    Модрич в пятый раз признан футболистом года в Хорватии

    Полузащитник мадридского «Реала» и капитан сборной Хорватии Лука Модрич в пятый раз признан футболистом года в своей стране.

    «Мне очень приятно вновь удостоиться такой чести. Впервые награду лучшему игроку я получил в 2007 году – тогда и представить себе не мог, что еще четырежды меня будут признавать сильнейшим», – сказал Модрич, слова которого приводит Večernji list.

    Интересно, что Модрич победил с заметным отрывом от конкурентов, набрав 110 баллов впервые за 45 лет существования подобного опроса.

    В текущем сезоне хорват провел за «Реал» девять матчей и отметился одним забитым мячом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 12:51
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