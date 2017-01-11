Модрич в пятый раз признан футболистом года в Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» и капитан сборной Хорватии Лука Модрич в пятый раз признан футболистом года в своей стране.

«Мне очень приятно вновь удостоиться такой чести. Впервые награду лучшему игроку я получил в 2007 году – тогда и представить себе не мог, что еще четырежды меня будут признавать сильнейшим», – сказал Модрич, слова которого приводит Večernji list.

Интересно, что Модрич победил с заметным отрывом от конкурентов, набрав 110 баллов впервые за 45 лет существования подобного опроса.

В текущем сезоне хорват провел за «Реал» девять матчей и отметился одним забитым мячом.