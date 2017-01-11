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    «Лион» намерен приобрести Депая

    «Лион» хочет видеть в своих рядах вингера «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. По информации Footmercato, «ткачи» уже вступили в переговоры с «красными дьяволами» по поводу приобретения 22-летнего игрока.

    При этом отмечается, что среди руководства французского клуба существуют разногласия касательно целесообразности данного трансфера. Сам же голландец положительно относится к варианту с переездом в Лигу 1.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Депай принял участие в пяти поединках, проведя в общей сложности на поле всего 20 минут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 00:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 12 января 2017, 04:07

      интересный слух

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 11 января 2017, 10:15

      Депай давай в спартак

      -1
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