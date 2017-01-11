«Лион» намерен приобрести Депая

«Лион» хочет видеть в своих рядах вингера «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. По информации Footmercato, «ткачи» уже вступили в переговоры с «красными дьяволами» по поводу приобретения 22-летнего игрока.

При этом отмечается, что среди руководства французского клуба существуют разногласия касательно целесообразности данного трансфера. Сам же голландец положительно относится к варианту с переездом в Лигу 1.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Депай принял участие в пяти поединках, проведя в общей сложности на поле всего 20 минут.