Мутко: «Россия — первая страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке чемпионата мира»

Президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира. По мнению спортивного чиновника, ранее еще никогда подготовка к мундиалю не проходила в столь спокойном режиме.

«Был отчет по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчет обо всех операционных делах: это и жеребьевка Кубка конфедераций, запуск волонтерской программы; об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», – заявил Мутко.