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    Мутко: «Россия — первая страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке чемпионата мира»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира. По мнению спортивного чиновника, ранее еще никогда подготовка к мундиалю не проходила в столь спокойном режиме.

    «Был отчет по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчет обо всех операционных делах: это и жеребьевка Кубка конфедераций, запуск волонтерской программы; об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    10.01.2017 17:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +498

      Поль 10 января 2017, 22:58

      А какой ценой у фифа нет проблем с ЧМ?!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Поль 11 января 2017, 11:16

      А мы за ценой не постоим!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 января 2017, 21:34

      Мудила каркающая! «Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», - для ФИФА нет, а для России - есть!...Кретин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 января 2017, 20:52

      Мастак сглаживать острые углы и выписывать розовые очки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Eighty 10 января 2017, 20:22

      Ааааххххаааахххааххххаааахххаааааааа!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 10 января 2017, 20:19

      Если не считать допингового скандала и стадиона в Петербурге...то да, не доставляет))))

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 января 2017, 20:11

      Как пел Марк Бернес: "Всё ещё впереди!"

      3
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 10 января 2017, 20:08

      Наш министр как обычно жжет, ничего что ЧМ в России уже под большим вопросом?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      sined1951 10 января 2017, 19:40

      Еще бы неспокойно! Ободрали без всякой совести автомобилистов с помощью страховых компаний и на эти деньги проводят чемпионат и строят стадионы.

      -2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > sined1951 10 января 2017, 21:26

      Причем тут твои деньги и футбол?! Бред пишешь.

      2
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 10 января 2017, 19:25

      смешно)))
      а еще бы добавил, а я лучший министр, вице-премьер и владеющий английским, а Владимиру Владимировичу нобелевку должны дать за мир, спорт, май и жевачку...

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 10 января 2017, 19:21

      вот если бы у Мудко за каждый его пиздешь,как у буратино рос нос,так щас бы нос этого мудака Мудко был бы километры длиной...

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