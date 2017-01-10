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  • Мутко: «Россия — первая страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке чемпионата мира»

Мутко: «Россия — первая страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке чемпионата мира»

10 января 2017, 17:57
17

Президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира. По мнению спортивного чиновника, ранее еще никогда подготовка к мундиалю не проходила в столь спокойном режиме.

«Был отчет по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчет обо всех операционных делах: это и жеребьевка Кубка конфедераций, запуск волонтерской программы; об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мутко Виталий
Комментарии (17)
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Копытин
1484061949
Мудко опять мудит. С постройкой стадиона - траблы, с аэропортом - траблы, с дорогами... тут даже слово траблы не подходит, а у него все хорошо.
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андрей андреев
1484063165
В авторитарных странах никогда с этим не было проблем. В Сочи угрохали млрды ,а население как жило в нищете,так и живёт.Но походу ему(населению)это нравится...
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Atoniq
1484065311
вот если бы у Мудко за каждый его пиздешь,как у буратино рос нос,так щас бы нос этого мудака Мудко был бы километры длиной...
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Джек Харпер
1484065537
смешно))) а еще бы добавил, а я лучший министр, вице-премьер и владеющий английским, а Владимиру Владимировичу нобелевку должны дать за мир, спорт, май и жевачку...
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sined1951
1484066406
Еще бы неспокойно! Ободрали без всякой совести автомобилистов с помощью страховых компаний и на эти деньги проводят чемпионат и строят стадионы.
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Cheapnick
1484068120
Наш министр как обычно жжет, ничего что ЧМ в России уже под большим вопросом?)
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multiscan
1484068304
Как пел Марк Бернес: "Всё ещё впереди!"
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ProstoPolzovatel
1484068784
Если не считать допингового скандала и стадиона в Петербурге...то да, не доставляет))))
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Par Mezan
1484073251
Мудила каркающая! «Никаких вопросов. Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет», - для ФИФА нет, а для России - есть!...Кретин.
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Поль
1484078323
А какой ценой у фифа нет проблем с ЧМ?!
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