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    Тренировочную базу ЧМ-2018 в Астрахани подготовят до конца года

    Реконструкция муниципального стадиона «Астрахань» будет завершена до конца 2017 года. Напомним, что арена станет одной тренировочных баз для команд-участниц чемпионата мира 2018 года.

    «Строительные работы на стадионе идут по графику – сейчас завершается демонтаж спортивных сооружений и административного корпуса. В ближайшее время начнется устройство фундамента для новых трибун на 15 тыс. посадочных мест. Полностью строительство будет завершено до конца 2017 года», – приводят на портале Welcome2018 информацию от пресс-службы администрации города.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2017 11:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 января 2017, 13:12

      А нельзя Мундеалю потренироваться в Кузбассе?
      Глядишь какой-никакой стадион приукрасят.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > subbotaspartak 10 января 2017, 17:14

      Можно, но только в шахте с отбойным молотком.

      -1
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