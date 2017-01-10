Тренировочную базу ЧМ-2018 в Астрахани подготовят до конца года

Реконструкция муниципального стадиона «Астрахань» будет завершена до конца 2017 года. Напомним, что арена станет одной тренировочных баз для команд-участниц чемпионата мира 2018 года.

«Строительные работы на стадионе идут по графику – сейчас завершается демонтаж спортивных сооружений и административного корпуса. В ближайшее время начнется устройство фундамента для новых трибун на 15 тыс. посадочных мест. Полностью строительство будет завершено до конца 2017 года», – приводят на портале Welcome2018 информацию от пресс-службы администрации города.