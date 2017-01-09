Роналду – лучший игрок 2016 года по версии ФИФА

Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии в Цюрихе, приуроченной к вручению специальных наград по итогам 2016 года.

В минувшем году Роналду со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы, а с «Реалом» победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Также на главный приз претендовали форвард «Барселоны» Лионель Месси и лидер атак мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.