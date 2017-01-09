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    Роналду – лучший игрок 2016 года по версии ФИФА

    Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии в Цюрихе, приуроченной к вручению специальных наград по итогам 2016 года.

    В минувшем году Роналду со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы, а с «Реалом» победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

    Также на главный приз претендовали форвард «Барселоны» Лионель Месси и лидер атак мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 21:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6979

      1bear 10 января 2017, 01:31

      ...правильно!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 января 2017, 00:43

      Нормально!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 января 2017, 00:06

      Лучше бы Буффону дали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      skinshow 9 января 2017, 23:28

      мудак грёбанный.
      Конечно всё было известно заранее- уважение к секс меньшинствам.
      гомик. фффуууууууу противно смотреть на него

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Samat Taalai 9 января 2017, 23:03

      У Роналду теперь что 5 мячей!!!☺

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 января 2017, 22:35

      Заслуженно без единого вопроса. Красава Рон.

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 9 января 2017, 22:18

      Ему придется распилить свои индивидуальные трофеи за этот год Рамосу, Пепе, Патрисиу и Эдеру

      0
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 9 января 2017, 22:12

      Поздравляю Криштиану,настоящий мастер своего дела!!!

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      Рейтинг: +9

      100/500 9 января 2017, 22:02

      месси, гризман увы оба не достойны!бегите за мячом.вы пока бегайте КРИШТИАН получает всё!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 января 2017, 21:58

      Без вариантов по сути... Честно говоря жаль что продолжили давать приз в том же формате. Лучше бы - один в руки и в будущем не претендуешь. Обладателям ЗМ выдали бы по одному задним числом.

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      Рейтинг: +79

      Giletka > panmon 9 января 2017, 22:52

      По-честному давать независимо от того были или нет, но последние годы странная ограниченность была, т.е. даже когда месси и роналду ничего не выигрывали, им всё равно давали призы. В 2010 году Диего Форлан казалось в одиночку почти затащил сборную Уругвая в финал ЧМ, а Атлетико привёл к победе в ЛЕ. Но Золотой мяч разыгрывали между Иньестой, Хави и Месси (Барса вылетела в 1/2 ЛЧ). Маркетинг и популярность определяет, а не заслуги.

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