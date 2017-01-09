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    Стадион «Эль Мадригал» сменил название

    «Вильярреал» объявил о смене названия стадиона. Теперь «Эль Мадригал» будет называться «Эстадио де ла Серамика».

    Стадион получил желтую облицовку из керамогранита и новую систему освещения. В течение года на «Эстадио де ла Серамика» будет открыт клубный музей. Полная реконструкция арены закончится в течение 3-4 лет. Клуб ожидает увеличения дохода от стадиона с 3 до 8 миллионов евро в год.

    Стоит отметить, что «Вильярреал» смог привлечь целую группу компаний, которые выступили в качестве спонсоров арены. На фасаде стадиона размещены названия семи компаний.

    Источник: ФК «Вильярреал»

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    09.01.2017 07:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 января 2017, 12:56

      Круто...

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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 января 2017, 10:36

      Красивый стадио. И даже Черышева пустят на нем поиграть?

      0
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