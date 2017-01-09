Стадион «Эль Мадригал» сменил название

«Вильярреал» объявил о смене названия стадиона. Теперь «Эль Мадригал» будет называться «Эстадио де ла Серамика».

Стадион получил желтую облицовку из керамогранита и новую систему освещения. В течение года на «Эстадио де ла Серамика» будет открыт клубный музей. Полная реконструкция арены закончится в течение 3-4 лет. Клуб ожидает увеличения дохода от стадиона с 3 до 8 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что «Вильярреал» смог привлечь целую группу компаний, которые выступили в качестве спонсоров арены. На фасаде стадиона размещены названия семи компаний.