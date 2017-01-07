Ломбертс может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс вызвал интерес со стороны «Галатасарая». По информации Sporcope, турецкий клуб пытался приобрести 31-летнего бельгийца прошлым летом и теперь снова хочет заполучить игрока. Напомним, ранее сообщалось, что футболист не покинет петербургскую команду до конца нынешнего сезона.

Действующее соглашение между «Зенитом» и Ломбертсом рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.