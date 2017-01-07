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    Ломбертс может продолжить карьеру в «Галатасарае»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс вызвал интерес со стороны «Галатасарая». По информации Sporcope, турецкий клуб пытался приобрести 31-летнего бельгийца прошлым летом и теперь снова хочет заполучить игрока. Напомним, ранее сообщалось, что футболист не покинет петербургскую команду до конца нынешнего сезона.

    Действующее соглашение между «Зенитом» и Ломбертсом рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 23:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 января 2017, 17:58

      отпустите уже парень честно 10 лет отпахал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 января 2017, 09:53

      про Витселя забыли теперь на очереди Ломбертс куда его только не отправляли и все его хотят, а не поехать ли ему в Китай?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 8 января 2017, 07:12

      Посмотрим

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