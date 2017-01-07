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  • Слуцкий: «В топ-5 европейских лиг на наших футболистов нет спроса»

Слуцкий: «В топ-5 европейских лиг на наших футболистов нет спроса»

7 января 2017, 21:01
9

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что российские футболисты не пользуются спросом у клубов лучших европейских лиг. По словам специалиста, им нет смысла уезжать из РФПЛ в средние по уровню чемпионаты.

– Есть ли смысл молодым, но уже заявившим о себе футболистам, уезжать за границу, если на них есть спрос?

– В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своем новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за «Ювентус»? Наверно, не осуждаете. А он обеспечит все свои поколения на много лет вперед.

– Но, играя в Китае, Витсель наверняка остановится в своем профессиональном росте. Выходит, выбор невелик – либо деньги, либо профессиональный рост игрока?

– Тут надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из российской Премьер-лиги едет играть в Чехию, в Сербию или Бельгию, то смысла нет. Если ты едешь в топ-5 чемпионатов, то «да» однозначно. Но я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионатов в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса, – сказал Слуцкий в интервью «РИА Воронеж».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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alll-1
1483813426
ты чего ,только что проснулся ?
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Mi6
1483816139
Потому и разогнал молодёжь по Чехиям, Португалиям...Сказочник!!!
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Cosh18
1483816658
Будет лучше
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alp
1483819274
капитан очевидность блеать
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Zeff
1483824486
Как то совсем не волнует обеспеченная жизнь многих поколений Витселя. Да и спорно это. Китай выкидывает дурные деньги на футболистов.
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meiram
1483861381
Мнение Слуцкого абстрактное и абсурдное,не подлежит к обсуждению! Такие слова о признании "гавна" себя и своей команды,разве не пример?!
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meiram
1483861899
Сравнивать Бердыева и Слуцкого тоже не стоит! Бердыев из простой небюджетной команды "Ростов", ранее "Рубин" сделал конкурентную амбициозную, состоящую из незвездных игроков, которая вся Европа увидела и признала!
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