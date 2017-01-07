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    Слуцкий: «В топ-5 европейских лиг на наших футболистов нет спроса»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что российские футболисты не пользуются спросом у клубов лучших европейских лиг. По словам специалиста, им нет смысла уезжать из РФПЛ в средние по уровню чемпионаты.

    – Есть ли смысл молодым, но уже заявившим о себе футболистам, уезжать за границу, если на них есть спрос?

    – В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своем новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за «Ювентус»? Наверно, не осуждаете. А он обеспечит все свои поколения на много лет вперед.

    – Но, играя в Китае, Витсель наверняка остановится в своем профессиональном росте. Выходит, выбор невелик – либо деньги, либо профессиональный рост игрока?

    – Тут надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из российской Премьер-лиги едет играть в Чехию, в Сербию или Бельгию, то смысла нет. Если ты едешь в топ-5 чемпионатов, то «да» однозначно. Но я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионатов в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса, – сказал Слуцкий в интервью «РИА Воронеж».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 21:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +395

      meiram 8 января 2017, 10:51

      Сравнивать Бердыева и Слуцкого тоже не стоит! Бердыев из простой небюджетной команды "Ростов", ранее "Рубин" сделал конкурентную амбициозную, состоящую из незвездных игроков, которая вся Европа увидела и признала!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 8 января 2017, 10:43

      Мнение Слуцкого абстрактное и абсурдное,не подлежит к обсуждению! Такие слова о признании "гавна" себя и своей команды,разве не пример?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 8 января 2017, 00:28

      Как то совсем не волнует обеспеченная жизнь многих поколений Витселя. Да и спорно это. Китай выкидывает дурные деньги на футболистов.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 7 января 2017, 23:01

      капитан очевидность блеать

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 7 января 2017, 22:17

      Будет лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 7 января 2017, 22:08

      Потому и разогнал молодёжь по Чехиям, Португалиям...Сказочник!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +60

      djem94 > Mi6 7 января 2017, 22:16

      именно,чтоб они играли больше

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 7 января 2017, 21:23

      ты чего ,только что проснулся ?

      -1
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > alll-1 7 января 2017, 21:39

      его спросили, он ответил, зачем ты чушь пишешь?

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