Слуцкий: «В топ-5 европейских лиг на наших футболистов нет спроса»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что российские футболисты не пользуются спросом у клубов лучших европейских лиг. По словам специалиста, им нет смысла уезжать из РФПЛ в средние по уровню чемпионаты.

– Есть ли смысл молодым, но уже заявившим о себе футболистам, уезжать за границу, если на них есть спрос?

– В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своем новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за «Ювентус»? Наверно, не осуждаете. А он обеспечит все свои поколения на много лет вперед.

– Но, играя в Китае, Витсель наверняка остановится в своем профессиональном росте. Выходит, выбор невелик – либо деньги, либо профессиональный рост игрока?

– Тут надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из российской Премьер-лиги едет играть в Чехию, в Сербию или Бельгию, то смысла нет. Если ты едешь в топ-5 чемпионатов, то «да» однозначно. Но я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионатов в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса, – сказал Слуцкий в интервью «РИА Воронеж».