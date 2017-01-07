Зидан: «Мы еще ничего не выиграли»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан предупредил своих футболистов о том, что еще рано впадать в эйфорию. По словам специалиста, главные задачи текущего сезона надо ещe решить.

«Мы еще ничего не выиграли. Каждодневная работа – это, что мне по нраву. Это работа, которую мы проделываем для того, чтобы подготовиться к следующему матчу Следствием такой работы и являются победы и рекорды. Но для меня это не самое важное. Важно, чтобы мы совершенствовались с каждым днем», — сказал специалист.