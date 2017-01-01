Моуринью поздравил Фергюсона победой над «Мидлсбро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что посвятил победу над «Мидлсбро» Алексу Фергюсону, который отпраздновал 31 декабря свой 75-й день рождения.

«Я очень рад за Фергюсона. Я поздравил его шуткой: «С 45-м днем рождения». Мы все видим, как он наслаждается жизнью.

Здорово, что сегодня мы смогли сделать его счастливым. Люди вспоминают время Фергюсона по нашей игре в последние минуты», – приводит слова Моуринью ВВС.

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» закончился со счетом 2:1.