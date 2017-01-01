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    Моуринью поздравил Фергюсона победой над «Мидлсбро»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что посвятил победу над «Мидлсбро» Алексу Фергюсону, который отпраздновал 31 декабря свой 75-й день рождения.

    «Я очень рад за Фергюсона. Я поздравил его шуткой: «С 45-м днем рождения». Мы все видим, как он наслаждается жизнью.

    Здорово, что сегодня мы смогли сделать его счастливым. Люди вспоминают время Фергюсона по нашей игре в последние минуты», – приводит слова Моуринью ВВС.

    Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2017 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 1 января 2017, 21:34

      Комментатор сказал, что Фергюсон дал несколько советов Моуринью, как управлять Манчестером. Теперь Жозе должен всех обыгрывать.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 1 января 2017, 16:04

      Нормально!!!

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 1 января 2017, 14:31

      достойно) моур поумнел?)

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