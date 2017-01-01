Моуринью поздравил Фергюсона победой над «Мидлсбро»

Комментатор сказал, что Фергюсон дал несколько советов Моуринью, как управлять Манчестером. Теперь Жозе должен всех обыгрывать.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что посвятил победу над «Мидлсбро» Алексу Фергюсону, который отпраздновал 31 декабря свой 75-й день рождения.
«Я очень рад за Фергюсона. Я поздравил его шуткой: «С 45-м днем рождения». Мы все видим, как он наслаждается жизнью.
Здорово, что сегодня мы смогли сделать его счастливым. Люди вспоминают время Фергюсона по нашей игре в последние минуты», – приводит слова Моуринью ВВС.
Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» закончился со счетом 2:1.