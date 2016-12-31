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    Покеттино: «Стоимость Алли составляет 50 миллионов»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что стоимость хавбека Деле Алли составляет 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 60 миллионов евро). Специалист считает, что 20-летний полузащитник будет одним из лучших футболистов Англии в ближайшие 10 лет.

    «Думаю, стоимость Алли составляет 50 миллионов. А что в этом такого? На данный момент он обладает мастерством и талантом, а это нечастое явление среди европейских игроков в возрасте 20-ти лет. Уверен, он уже сейчас является одним из лучших футболистов Англии и будет им в течение ближайших 10-12 лет.

    АПЛ – неуступчивый и лучший в мире турнир. Если вы один из лучших в Англии, то значит, что также вы один из лучших и в Европе. Кроме того, Алли прогрессирует не только на поле, в повседневной жизни его поведение тоже улучшилось», – сказал Покеттино.

    Источник: Skysports

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    31.12.2016 09:59
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