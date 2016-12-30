Раньери: «У «Ливерпуля» нет никаких шансов купить Шмейхеля. Завоевать титул они могут и без него»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери выразил мнение, что «Ливерпуль» не имеет никаких шансов подписать голкипера «лис» Каспера Шмейхеля. Напомним, ранее сообщалось, что красные рассматривают 30-летнего датчанина в качестве основного вратаря команды.

«У Шмейхеля действующий контракт с «Лестером». Мы не будем его продавать ни при каких обстоятельствах. Нам не нужны деньги. У «Ливерпуля» нет никаких шансов его приобрести. Они могут выиграть титул и без Каспера», – сказал Раньери.

В нынешнем сезоне Шмейхель провел за «Лестер» в АПЛ 10 матчей, в которых пропустил 15 голов.