Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Лестер» хочет приобрести у «Сассуоло» Ачерби, которым интересуется «Спартак»

    Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Лестере». По информации источника, «лисы» готовы приобрести 28-летнего итальянца во время зимнего трансферного окна. Кроме «Лестера», в услугах игрока также заинтересован «Интер». Ранее сообщалось, что футболиста хочет заполучить «Спартак».

    По данным Transfermarkt, стоимость Ачерби составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Сассуоло» в Серии А 18 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2016 22:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 29 декабря 2016, 22:30

      Бля...да спартак всеми что ли интересуется???Месси спартак еще не рассматривал?хоть бы оригинальней что то придумали...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun > Denis199244 30 декабря 2016, 08:55

      Месси смиренно ждет своей очереди. Когда селекционная служба Спартака наконец обратит на него своё благосклонное внимание. Он просто очень скромный и сам не решается предложить свою кандидатуру. ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 