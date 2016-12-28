Виллиан обещал поддерживать связь с Оскаром в Китае

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал решение Оскара перебраться в Китай. Футболист продолжит карьеру в клубе «Шанхай СИПГ».

«Оскар очень хороший друг, и мне очень грустно видеть, как он уходит, но он счастлив. Просто хочу пожелать ему удачи в Китае. Мы будем поддерживать связь, расстояние не имеет значения. Хочу сказать ему спасибо за все, что он мне сделал в «Челси», – заявил Виллиан.