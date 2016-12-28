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    Виллиан обещал поддерживать связь с Оскаром в Китае

    Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал решение Оскара перебраться в Китай. Футболист продолжит карьеру в клубе «Шанхай СИПГ».

    «Оскар очень хороший друг, и мне очень грустно видеть, как он уходит, но он счастлив. Просто хочу пожелать ему удачи в Китае. Мы будем поддерживать связь, расстояние не имеет значения. Хочу сказать ему спасибо за все, что он мне сделал в «Челси», – заявил Виллиан.

    Источник: Tribalfootball

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    28.12.2016 14:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 декабря 2016, 16:49

      Если ты не в курсе, то с соц.сетями и прочей хренью в Китае напряг конкретный... Только по телефону... Но, разница во времени и жмотность Оскара дадут вскоре о себе знать...

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