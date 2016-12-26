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    Конте считает, что теперь каждая команда будет пытаться прервать рекордную серию «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями от победного матча 18-го тура против «Борнмута» (3:0). Напомним, этот выигрыш стал 12-м подряд для лондонского клуба, что является рекордом для синих.

    «Мы провели хороший матч, могли забить больше. Я доволен отношением игроков к матчу. Мы играли без важных исполнителей, без Диего Косты и Н’Голо Канте, но действовали очень хорошо. Впервые играли без настоящего центрфорварда, отрабатывали это на тренировках. Полагаю, сейчас это оптимальная схема. Однако я не забываю про Миши Батшуайи. Он очень талантлив. Пока Миши адаптируется, и я верю в него.

    Не так просто в Англии выиграть 12 матчей подряд. Это фантастическая серия. Теперь каждый соперник хочет обыграть именно нас», – сказал специалист.

    «Челси» после 18-ти туров единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    Источник: BBC

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    26.12.2016 21:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      MANBOMBARDIR 27 декабря 2016, 19:11

      забей у тебя есть игроки высшего класса КОСТА,АЗАР,и ПЕДРО вчера отличный игру показали без КОСТА.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 27 декабря 2016, 08:20

      Даешь абсолютный рекорд . . . 27 побед подряд

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 27 декабря 2016, 00:18

      Это интересно.но рекорды бьются

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