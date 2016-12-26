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    Защитник «Черноморца» не хочет играть в России

    Центральный защитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава заявил, что если сменит клубную прописку, то не для перехода в российский чемпионат.

    «Я был очень рад узнать, что мной интересуется «Шахтер». Однако есть люди, которые занимаются этим вопросом, поэтому я пока его не касаюсь.

    Пока мне бы хотелось остаться в «Черноморце» и помочь ему достичь цели на сезон — попасть в первую шестерку. Если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет представлять чемпионат России», – приводит слова Хочолавы Sportarena.

    Известно, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Ростов», «Амкар» и «Шахтер». В текущем сезоне он провел 16 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых отметился одним голом и результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 07:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 26 декабря 2016, 13:39

      То же мозги промыли!

      0
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      Рейтинг: +104

      M.B. 26 декабря 2016, 11:48

      Чем в Ростов ,лучше попрыгай на майдане.

      2
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      Рейтинг: +7775

      mihail200606 26 декабря 2016, 10:55

      Ну и усрись.. Можно подумать главная цель на российском трансферном рынке...

      2
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      Рейтинг: +992

      опус 2 26 декабря 2016, 09:43

      Что то часто появляются сообщения о приглашении,неизвестно кем , украинских футболистов в российские клубы и они ,неизвестно кому,патриотично отказывают !Надо нашим тоже такую компанию развернуть-Хочу играть в западном клубе ,но на Украину не поеду !

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 декабря 2016, 09:00

      Ну на нет и суда нет. Скачи дальше!

      2
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