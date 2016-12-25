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    Лэмпард: «Я все еще жду предложение от «Челси» о пятилетнем контракте, но мне не звонят»

    Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард надеется вернуться в лондонский клуб в какой-либо должности. Напомним, 38-летний хавбек защищал цвета синих с 2001 по 2014 год. На данный момент англичанин является свободным агентом.

    «Я все еще жду предложение от «Челси» о пятилетнем контракте. К сожалению, из клуба мне пока никто не звонил (смеется). Раньше мы обычно решали такие вопросы достаточно быстро. Может, я получу какую-то должность в клубе, может, буду приходить на матчи команды благодаря сезонному абонементу. Несмотря на то, получу ли я какую-либо работу в клубе, я буду с ним в тесном контакте», – сказал Лэмпард.

    Источник: Skysports

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    25.12.2016 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 26 декабря 2016, 20:18

      Лэмпард, Джеррард, Терри - легенды английского футбола. Очень их уважаю. Жаль со сборной Англии ничего не выиграли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг 25 декабря 2016, 23:21

      Браво! Хорошая шутка.

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 25 декабря 2016, 18:58

      Молодец Лемпс. Мы только за

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