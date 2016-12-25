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    Терри: «Челси» выглядит очень хорошо, на нашу игру приятно смотреть»

    Защитник «Челси» Джон Терри поделился эмоциями от текущей игры команды, а также о тактических построениях лондонского клуба. Напомним, синие выиграли уже 11 матчей подряд.

    «Схема игры изменилась, мы перед началом сезона проделали много тактической работы, учились играть в три защитника и все такое. Мы проиграли две игры – «Ливерпулю», а затем «Арсеналу». И тренер просто решил переключиться – это сработало. Команда выглядит действительно очень хорошо, на нашу игру приятно смотреть. Думаю, свою роль сыграл фактор внезапности – соперники не ожидали, что мы перейдем на 3-4-3, потому что в АПЛ эта схема не использовалась уже очень давно», – сказал Терри.

    На данный момент «Челси» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.

    Источник: Skysports

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    25.12.2016 01:13
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