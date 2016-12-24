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    «Барселона» договорилась о переходе Канселу ближайшим летом

    «Барселона» достигла договоренности с защитником «Валенсии» Жоао Канселу о личном контракте. Сообщается, что 22-летний игрок подпишет с сине-гранатовыми пятилетнее соглашение. Каталонцам осталось согласовать сумму транфера с «летучими мышами». Ожидается, что она составит около 30 миллионов евро.

    По информации источника, переход португальца в «Барселону» состоится ближайшим летом. При этом агент футболиста Жорже Мендеш выразил желание, чтобы Канселу присоединился к «блаугране» уже в январе, однако руководство каталонского клуба заявило, что зимой сделка не представляется возможной.

    В текущем розыгрыше Примеры Канселу провел 15 встреч, сделав одну голевую передачу и заработав три желтые карточки.

    Источник: Sport.es

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    24.12.2016 15:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 декабря 2016, 16:30

      Вот теперь и срна не нужен,конселу отличное приобретение будет

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