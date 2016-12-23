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    Сорокин: «Чемпионат мира-2018 пройдет в России. Его нельзя отменить»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин исключил возможность переноса чемпионата мира из России в другую страну.

    Напомним, ранее Международная федерация бобслея и скелетона из-за допингового скандала объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи. Также Россия осталась без этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного чемпионата мира-2017 по биатлону и этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

    – У России забрали ряд соревнований по зимним видам спорта. У вас это тревогу не вызывает?

    – Нет. Абсолютно. Эти вопросы с ФИФА мы даже не обсуждаем. Нет никаких предпосылок, все заверения давно даны. Да и какой смысл делать это при каждом повороте спортивной жизни планеты? Да, геополитическая ситуация непростая. Но события, о которых вы говорите, не сильно связаны с футболом. И едва ли эти переносы могут как-то на футболе отразиться. У ФИФА в принципе нет понятия «отмены» чемпионата мира. Он пройдет. И именно в России. Его нельзя отменить. Если конечно не произойдет чего-то такого, о чем даже не хочется говорить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2016 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 26 декабря 2016, 23:14

      Странное жЫлание стать ослом на ЧМяке.

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