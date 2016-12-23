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Джано признался, что раньше плакал после матчей

23 декабря 2016, 12:34
3

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о своих переживаниях при непопадании в стартовый состав красно-белых. По его словам, в основе команды играли футболисты, которые были слабее его.

– Еще через какие испытания пришлось пройти в «Спартаке»?

– Тяжелее всего – когда не играешь. Матч провел, на три следующих в заявку не попадаешь. Сейчас такого нет. Вот вырвали победу у «Амкара», но я не лучший футбол показал. При Эмери, Карпине, Якине надолго сел бы в запас.

– Самая обидная в этом смысле ситуация?

– В Москве против «Бенфики» отыграл неплохо. Заменили во втором тайме из-за того, что судороги начались. Потом три тура вне заявки, от Эмери ни слова. При Карпине, если вышел, обязательно надо отдать либо забить. Не получилось – на лавку. Я плакал после этих матчей!

– Вы серьезно?

– Да. Часто бывало: идет тренировка. Я хорошо работаю. Сильнее футболиста, с которым конкурирую. Но знаю – на матч не выпустят. И психологически умираю! Играет тот, кого вчера купили. Кто в «Спартаке» давно или свой воспитанник – сидит. Раньше, если тур в субботу, состав можно было назвать уже в понедельник.

– Это у Карпина?

– Почти у всех. Зато Каррера все решает на предыгровой тренировке. Ты в порядке – будешь в основе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано Эмери Унаи Карпин Валерий
Комментарии (3)
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neveldomha
1482488939
Вполне нормальное побочное явление при употреблении гормональных стероидов.
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Мортус
1482489226
Хорошо не сцался
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