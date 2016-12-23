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    Неймар: «Месси останется в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Неймар доволен своим выступлением в нынешнем сезоне, а также признался, что ждет переподписания контракта Лионеля Месси с клубом.

    «Мы все рассчитываем, что Месси останется в «Барселоне». Я уверен, что он подпишет новый контракт в скором времени.

    Что касается меня, то я очень доволен ходом сезона, пусть я мало забиваю пока. Но голы обязательно придут. Я очень доволен, что ассистирую партнерам», – сказал Неймар.

    Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Goal.com

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    23.12.2016 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      ProfessorLeo 24 декабря 2016, 22:48

      Каждый год слухи . Пора уже привыкнуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo 23 декабря 2016, 15:09

      А я думаю в Зенит уйдет если не этой зимой то следующей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 декабря 2016, 10:40

      Конечно останется, он эти 100 млн в рекламе отобьёт.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 декабря 2016, 09:30

      Весёлая такая компания......хорошо не курят план))

      -1
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 23 декабря 2016, 09:21

      ЭХ!

      0
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