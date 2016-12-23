Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер «Сельты» требует от руководства усиление состава

    Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо рассчитывает на усиление состава в январское трансферное окно.

    «Я готов обсуждать этот вопрос с руководством клуба. Мы должны приобретать новых игроков, если рассчитываем добиться большего. У нас есть травмированные игроки, которые не могут помочь команде в ближайшее время. И нам нужны полузащитник атакующего плана и фланговый игрок», – заявил Бериццо.

    В текущем сезоне после 16 туров испанской Примеры «Сельта» имеет 21 очко и располагается на 13 месте в турнирной таблице.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2016 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 