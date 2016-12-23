Симеоне: «Будет нелегко найти команду лучше, чем «Атлетико»

Пора менять атмосферу. Не нужно засиживаться и возможно попасть в кризис, наподобие Клоппа в Дортмунде. Глоток свежего воздуха необходим и тренеру, и команде.
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз подчеркнул, что он может остаться в команде, продлив свой действующий контракт.
«Мое будущее? Мне будет нелегко найти команду лучше, чем «Атлетико». Почему бы мне не остаться в клубе, где меня любят и где я нашел свое место в мире?» – заявил Симеоне.
Напомним, в услугах аргентинского специалиста заинтересованы несколько клубов, среди которых выделяется миланский «Интер».