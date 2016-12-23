Симеоне: «Будет нелегко найти команду лучше, чем «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз подчеркнул, что он может остаться в команде, продлив свой действующий контракт.

«Мое будущее? Мне будет нелегко найти команду лучше, чем «Атлетико». Почему бы мне не остаться в клубе, где меня любят и где я нашел свое место в мире?» – заявил Симеоне.

Напомним, в услугах аргентинского специалиста заинтересованы несколько клубов, среди которых выделяется миланский «Интер».