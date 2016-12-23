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    Симеоне: «Будет нелегко найти команду лучше, чем «Атлетико»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз подчеркнул, что он может остаться в команде, продлив свой действующий контракт.

    «Мое будущее? Мне будет нелегко найти команду лучше, чем «Атлетико». Почему бы мне не остаться в клубе, где меня любят и где я нашел свое место в мире?» – заявил Симеоне.

    Напомним, в услугах аргентинского специалиста заинтересованы несколько клубов, среди которых выделяется миланский «Интер».

    Источник: Marca

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    23.12.2016 07:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 23 декабря 2016, 12:31

      Пора менять атмосферу. Не нужно засиживаться и возможно попасть в кризис, наподобие Клоппа в Дортмунде. Глоток свежего воздуха необходим и тренеру, и команде.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 23 декабря 2016, 12:00

      скромняга )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 23 декабря 2016, 09:29

      Команд много для него

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 23 декабря 2016, 07:26

      в Арсенал его

      1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > tilvan 23 декабря 2016, 08:32

      Только что хотел написать, а Арсена в ПСЖ

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