«Вест Хэм» составит конкуренцию «Барселоне» и «Манчестер Сити» в борьбе за Срну

Защитник «Шахтера» Дарио Срна может продолжить карьеру в «Вест Хэме». По информации источника, лондонский клуб постарается приобрести 34-летнего хорвата во время зимнего трансферного окна. Кроме «Вест Хэма», на футболиста также претендуют «Барселона» и «Манчестер Сити».

По данным Transfermarkt, стоимость Срны составляет 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Шахтер» в УПЛ 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами.