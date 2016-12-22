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    «Вест Хэм» составит конкуренцию «Барселоне» и «Манчестер Сити» в борьбе за Срну

    Защитник «Шахтера» Дарио Срна может продолжить карьеру в «Вест Хэме». По информации источника, лондонский клуб постарается приобрести 34-летнего хорвата во время зимнего трансферного окна. Кроме «Вест Хэма», на футболиста также претендуют «Барселона» и «Манчестер Сити».

    По данным Transfermarkt, стоимость Срны составляет 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Шахтер» в УПЛ 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами.

    Источник: Goal.com

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    22.12.2016 21:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 23 декабря 2016, 12:11

      да вы чё, УЖЕ 34 , какая Барселона и Сити..новость чушь полнейшая..

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 23 декабря 2016, 08:05

      Срна уходить то хотел только в Барселону, странно как в таком случае другие могут составить конкуренцию!:)))

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