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    Роналду признан человеком года в Палестине

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине. Сообщается, что данная награда, которая в ближайшие дни будет доставлена футболисту, вручена ему за спортивные и человеческие качества.

    Напомним, в марте 2016 года Роналду встретился с пятилетним палестинским мальчиком, который остался без родителей в результате пожара. Для пострадавшего ребенка португалец провел экскурсию по стадиону «Сантьяго Бернабеу», а также тренировочной базе мадридского клуба.

    Источник: AS

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    22.12.2016 21:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 декабря 2016, 09:56

      Он ещё и деньги перечислил для лечения от рака... Это только то,о чем пишут. А мы тут... Стыдно,господа...

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 23 декабря 2016, 09:36

      сначала поржал с заголовка (думал, причем тут палестина). Прочел инфу, за что получил - респект. Детишки - наше всё

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 декабря 2016, 06:51

      ребёнка надо было отвлечь от горя...

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 декабря 2016, 06:51

      респект Роналду

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 23 декабря 2016, 00:52

      Чё вы так ругаете человека,может он и не ахти в чём то,но помощь по человечески оказывает нищим странам,ведь он не просто устроил экскурсию этому мальчику,помимо он регулярно переводит хорошие суммы денег для пострадавших. Многие гении футбола и рубля не подадут,они лучше бутылку шампанского за 20 тысяч$ возьмут.

      3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 декабря 2016, 00:12

      в палестине просто не нашлось кандидата, вот они решили так пропиарить свою страну и роналду зацепить

      -2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 22 декабря 2016, 23:01

      правильно поступает

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 декабря 2016, 22:27

      пиздец..пропиярился...дом купил бы ему...и от души! ты хуев.человек оказ..

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 декабря 2016, 21:27

      Красава. Такие поступки достойны уважения. Не сомневаюсь, что он ещё материально помог этому мальчику, но нигде это не афишировал... Добро как говорится, нужно делать без огласки... Уважуха!

      2
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      Рейтинг: +675

      life85 > ivanthebest 22 декабря 2016, 22:25

      Вот если бы он с з.п. в 20.000 рублей материально помог,то да - уважуха , а так ...

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > ivanthebest 22 декабря 2016, 22:31

      ну да..мож он устроил его ...для педрил..такое не говорится..а добро было бы вылезло бы..дебил..

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > life85 23 декабря 2016, 01:23

      Что тебе мешает скажем с твоей зп в 20к, каждый месяц отдавать по 3 штуки на благотворительность? Это по сути та же самая часть, что он со своих денег жертвует... Ну ок, даже по 2 штуки, что мешает тебе отдавать? Но, тем не менее, вместо этого ты сидишь здесь и нихера полезного не делаешь для общества и обсераешь тех, кто что-то делает...

      2
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      Рейтинг: +675

      life85 > ivanthebest 23 декабря 2016, 09:56

      с 200 отдать 20 и с 20 отдать 2 это большая разница !!! Откуда ты знаешь сколько он жертвует ??? Меня всегда смешили клоуны незнающие меня,но утверждающие что всю мою жизнь знают )

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > life85 23 декабря 2016, 10:35

      Ты не прав. Соглашусь, что 2 из 20 отдать СЛОЖНЕЕ, но 20 из 200 отдать ПОЛЕЗНЕЕ для того, кому их отдают!

      0
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 22 декабря 2016, 21:15

      ДАЖЕ НЕ НАКОРМИЛ!!!

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