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    Уткин: «Моуринью просто перестал быть особенным»

    Телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что Жозе Моуринью начал терять в авторитете. По мнению журналиста, португальский специалист всегда был мотиватором, но не гением построения игры.

    «За португальцем следят даже те, кто не интересуется футболом. Моуринью просто перестал быть особенным. Он очень профессиональный тренер. Быть дорогим тренером не является критерием для определения его мастерства.

    Моуринью не придумал новый способ ведения игры. Он – мастер побед. У Моуринью команды весьма примитивны. У этого специалиста всегда были игроки, которые сами решают вопрос в штрафной площади. Моуринью не в состоянии строить игру в атаке. Он гений мотивации. А сейчас ему перестали верить, и он стал просто тренером. Почему предлагают ему дорогостоящий контракт? Дураки», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    22.12.2016 17:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 23 декабря 2016, 10:22

      Слушал в прямом эфире! Все по делу...

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 23 декабря 2016, 07:27

      Уткин: "Однажды я просто перестал быть особенным,теперь я всех ненавижу!"

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 22 декабря 2016, 22:55

      Когда его удалят отсюда такой бред пишет или говорит, моуринью уже всем и всё доказал, а в штрафной как ты говоришь в любой команде решают игроки а не тренеры

      0
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 22 декабря 2016, 21:50

      Админы привет хорош желтуху собирать

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 22 декабря 2016, 19:58

      Не столько заебал уткин, сколько долбоебы которые говорят что заебал уткин

      -1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 22 декабря 2016, 18:53

      Ой Уткин, Уткин...ребят, вот честно, не знаю что с ним не так...у самого Васи рейтинг шатается ниже плинтуса, еще и умудряется обсирать людей которые делают свою работу профессионально...

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