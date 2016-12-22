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    Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в рейтинге ФИФА

    Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России продолжила свое падение в списке. Теперь команда под руководством Станислава Черчесова занимает 56-е место, что является очередным антирекордом россиян.

    Рейтинг ФИФА:

    1 (1). Аргентина — 1634 очка
    2 (2). Бразилия – 1544
    3 (3). Германия – 1433
    4 (4). Чили — 1404
    5 (5). Бельгия – 1368
    6 (6). Колумбия – 1345
    7 (7). Франция – 1305
    8 (8). Португалия – 1229
    9 (9). Уругвай – 1187
    10 (10). Испания – 1166…
    56 (55). Россия — 592.

    Источник: ФИФА

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    22.12.2016 12:29
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 22 декабря 2016, 18:12

      Есть над чем работать. Теперь 50-е место уже может целью стать.:)

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 22 декабря 2016, 17:59

      положение в рейтинге реалии времени и состояние сборной на данный момент...

      0
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      Рейтинг: +1178

      ВасяК > pegas1276 29 декабря 2016, 12:51

      Мы не участвуем в отборе,в официальных играх,вот по этому и опускается!!!Что все паникуете!!!

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      Рейтинг: +226

      Parker8 22 декабря 2016, 17:37

      Я конечно не против места России в этом рейтинге, но почему Аргентина первая? Они ведь ничего не выиграли,и даже из группы на чм не выходят

      0
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > Parker8 28 декабря 2016, 21:26

      так они и в отборе к ЧМ-2018 мягко сказать не блещут

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 22 декабря 2016, 17:12

      Да по фигу))Уже отболело))

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 декабря 2016, 16:27

      Рейтинг левый какой то...Испания-10 ??? Аргентина почему первая??? Потому что там Месси ??? И тут ввели санкции против России (шутка) ??? Хотя , все очень плачевно...Была надежда на то, что Бердыев будет назначен тренером-но у нас слепоглухонемое РФС с Мудищенко во главе и ждать увы- нечего...Будет снова позор на родном ЧМ...Очень обидно,что нашим футболом руководят такие мудаки....

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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 22 декабря 2016, 16:11

      но дно еще не достигнуто))

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 декабря 2016, 15:51

      Главное, чтобы у сборной игра появилась и результат, а рейтинг это второстепенное. Колумбия за какие заслуги 6, а Португалия 8)))

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 22 декабря 2016, 15:32

      Мудко: "все нормально, мы строим новую команду"

      0
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      Рейтинг: +85

      dredan 22 декабря 2016, 14:47

      без официальных матчей мы будем и дальше рекорд обновлять(((

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 22 декабря 2016, 14:41

      наше законное место

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