Лопырева готова разделить с Черчесовым ответственность за результат сборной России на ЧМ-2018

Так кого выставить вперёд вместо Смолова и Дзюбы? Пенсионеров из ПФЛ? Или подростков из детско-юношеских спортивных школ? Кто слабее, пусть прояснит?! И почему в опорной зоне, судя по её построению, "самки с детёнышами"? Это кто? Тут при её образном построении даже я теряюсь в догадках... С вожаком только всё ясно - это Акинфеев в воротах! Всё остальное, простите, бред!
Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева отметила, что сборной России на предстоящем чемпионате мира, возможно, стоит использовать схему, подобную построению волчьей стаи. Также она выразила готовность разделить с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым ответственность за выступление сборной на мировом первенстве. Напомним, что талисманом ЧМ-2018 стал волк по имени Забивака.
– По поводу талисмана чемпионата мира – волка «Забиваки» актер Михаил Ефремов сказал, что это намек на то, что нашим футболистам на поле не хватает волчьей злости.
– Возможно, он прав. А вдруг ребят это зажжет, и сборная покажет на поле ту самую волчью злость, которой так не хватало во Франции на чемпионате Европы. У волков, насколько знаю, есть определенное построение стаи: впереди идут более слабые, потом пятеро сильных, затем самки с детенышами и снова пятерка сильных. А вожак всегда позади. Возможно, это намек на то, чтобы наши использовали правильную схему игры и всех порвали.
– Уверен, что Черчесов не обойдет вниманием ваш совет. Но тогда и вы разделите с ним ответственность за результат в 2018.
– Согласна.
– Недавно Карпина спросили: «Что нужно сделать Кокорину, чтобы начать забивать?» Валерий ответил: «Жениться на Лопыревой, как это в свое время сделал Смолов».
– У Саши прекрасная девушка, и он на ней вскоре женится. А там, глядишь, и без меня все наладится.
– Если к вам обратятся за советом, подскажете, как Смолова на ноги ставили?
– Не переоценивайте меня. Федор сам это прекрасно сделал.