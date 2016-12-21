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    Лопырева готова разделить с Черчесовым ответственность за результат сборной России на ЧМ-2018

    Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева отметила, что сборной России на предстоящем чемпионате мира, возможно, стоит использовать схему, подобную построению волчьей стаи. Также она выразила готовность разделить с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым ответственность за выступление сборной на мировом первенстве. Напомним, что талисманом ЧМ-2018 стал волк по имени Забивака.

    – По поводу талисмана чемпионата мира – волка «Забиваки» актер Михаил Ефремов сказал, что это намек на то, что нашим футболистам на поле не хватает волчьей злости.

    – Возможно, он прав. А вдруг ребят это зажжет, и сборная покажет на поле ту самую волчью злость, которой так не хватало во Франции на чемпионате Европы. У волков, насколько знаю, есть определенное построение стаи: впереди идут более слабые, потом пятеро сильных, затем самки с детенышами и снова пятерка сильных. А вожак всегда позади. Возможно, это намек на то, чтобы наши использовали правильную схему игры и всех порвали.

    – Уверен, что Черчесов не обойдет вниманием ваш совет. Но тогда и вы разделите с ним ответственность за результат в 2018.

    – Согласна.

    – Недавно Карпина спросили: «Что нужно сделать Кокорину, чтобы начать забивать?» Валерий ответил: «Жениться на Лопыревой, как это в свое время сделал Смолов».

    – У Саши прекрасная девушка, и он на ней вскоре женится. А там, глядишь, и без меня все наладится.

    – Если к вам обратятся за советом, подскажете, как Смолова на ноги ставили?

    – Не переоценивайте меня. Федор сам это прекрасно сделал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2016 13:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 декабря 2016, 12:47

      Так кого выставить вперёд вместо Смолова и Дзюбы? Пенсионеров из ПФЛ? Или подростков из детско-юношеских спортивных школ? Кто слабее, пусть прояснит?! И почему в опорной зоне, судя по её построению, "самки с детёнышами"? Это кто? Тут при её образном построении даже я теряюсь в догадках... С вожаком только всё ясно - это Акинфеев в воротах! Всё остальное, простите, бред!

      0
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 22 декабря 2016, 05:10

      Будут ходить и говорить - понять и простить...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 19:31

      Если опозорятся, как Лопырева будет наказана? Жестоко и покругу что ли?

      1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 21 декабря 2016, 18:32

      Задницу ее разделить только можно

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 21 декабря 2016, 18:15

      Без этой тётки у нас с футболом видимо совсем плохи дела - ну везде её кто -то высовывает по поводу и без !

      0
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 21 декабря 2016, 17:19

      ну ей то не привыкать раком вставать

      1
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 21 декабря 2016, 17:12

      Карпина не полностью процитировали, после жениться на Лопыревой, был пункт развестись с ней и начать заниматься футболом, а не тратит время ну глупых кур))

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      Рейтинг: +65

      Альви 21 декабря 2016, 16:14

      Смолов стал играть лучше после развода

      2
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      Рейтинг: +215

      iuda 21 декабря 2016, 15:32

      Она с Черчесовым хочет разделить постель, а не ответственность

      1
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      Рейтинг: +21

      Venya88 21 декабря 2016, 15:30

      У неё кукушка похоже вообще улетела !!!

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